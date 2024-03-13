В ЕС одобрили выделение дополнительных денег на военную помощь Украине: сколько дадут

В Украине уже успели отреагировать

После ЕС одобрили увеличение Европейского фонда мира на 5 миллиардов евро в 2024 году для предоставления военной помощи Украине для ее обороны. В Европе обещают быть с Украиной до победы.

Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. Его сообщение в Twitter выглядит следующим образом:

"Мы сделали это. Фонд позволит нам увеличить нашу военную поддержку Украины еще на 5 миллиардов евро. Посыл ясен: мы будем поддерживать Украину всеми силами, чтобы победить".

В Украине уже успели отреагировать на хорошие новости из ЕС. Так, например, глава МИД Дмитрий Кулеба выразил благодарность странам-членам ЕС и верховному представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю за поддержку.

"Это еще одна мощная и своевременная демонстрация европейского единства и решимости в достижении нашей общей победы. Мы с нетерпением ожидаем принятия окончательного решения на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам", — сказал министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что Украина вскоре получит от ЕС еще одну значительную финансовую помощь.