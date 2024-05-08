Украина получит средства от замороженных активов РФ: послы ЕС сделали последний шаг

Окончательное решение примет Европейский Совет

Послы ЕС одобрили передачу Украине средств, которые поступают от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов. Это последний шаг для того, чтобы механизм наконец-то заработал.

Об этом сообщили в бельгийском председательстве в Совете ЕС. Информацию подтвердил и редактор Радио "Свободная Европа" Рикард Юзвяк.

Постоянные представители стран-членов Европейского союза в принципе согласились с "мерами по чрезвычайным поступлениям от замороженных активов России". Они также рассказали, на что будут направлены средства.

"Деньги пойдут на поддержку восстановления Украины и военной обороны в условиях российской агрессии", — сказано в сообщении.

Финальное решение в этом вопросе примет Совет Европейского Союза. Речь идет о направлении 3-4 млрд евро ежегодно в фонд, из которого финансируется военная помощь Украине. Всего заморожено 260 миллиардов евро активов Центрального банка России.

Напомним, что в феврале текущего года Совет Европы утвердил постановление, которым разрешил использовать прибыль от замороженных российских активов. Однако в марте стало известно, что ЕС не передаст 5 млрд евро прибыли Украине от замороженных российских активов за первые 2 года войны. Эти средства направят инвестфонду Euroclear.

Также стало известно, что союзники отказались от полной конфискации замороженных российских активов, чтобы передать их на помощь Украине. На Западе рассматривают новый способ применения этих средств, чтобы договориться с Россией о прекращении войныю

Также "Телеграф" рассказывал о том, что США и страны G7 планируют согласовать выделение Украине 50 млрд долларов дополнительной помощи. А расходы хотят покрывать за счет процентов по замороженным активам России.