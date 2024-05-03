Деньги под залог дрона или тепловизора больше не выдадут: что известно о запрете НБУ

Решение ввели из-за азартных игр в интернете

С 4 мая 2024 года банки, ломбарды и другие небанковские финансовые учреждения не смогут выдавать деньги под залог дрона, тепловизора или другого товара двойного использования. Эти изменения указаны в постановлениях Правления Национального банка №51 и №53.

Запрет распространяется на все товары, включенные в Единый список товаров двойного использования. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Ломбарды возвращаются на рынок микрокредитов

"Запрет введен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 апреля 2024 года "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети интернет", введенного в действие Указом Президента Украины от 20 апреля 2024 года № 234/2024, с целью содействия безопасности и стабильности банковской системы, предотвращения кризисных явлений в период введения военного положения", ― говорится в сообщении.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский призвал урегулировать деятельность онлайн-казино. Так он отреагировал на петицию неравнодушных украинцев, в которой говорилось о необходимости ограничить работу этих виртуальных заведений.

К этому народ побудила эпидемия азартных игр среди военнослужащих ВСУ. Об этом также писали некоторые западные СМИ.

В частности, на проблему игромании обращали внимание народный депутат Алексей Гончаренко и солдат аэразведчик 59-й бригады Павел Петриченко. Историю последнего прикрепляем в скринах.

Ранее "Телеграф" писал, что Верховная Рада поддержала громкий законопроект об игорном бизнесе. 272 народных депутата проголосовали "За" ликвидацию КРАИЛ и ограничение работы онлайн-казино.