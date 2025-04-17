ВСУ провели контрнаступление в Донецкой области: 16 километров освобождено (карта)

Сырский отметил успехи украинских войск на донецком фронте

Александр Сырский сообщил о весомом достижении Сил обороны — за последние недели украинские бойцы освободили около 16 квадратных километров территории вблизи Покровска Донецкой области. Несмотря на постоянное давление россиян защитники успешно проводят контрнаступательные действия и постепенно оттесняют вражеские войска.

Об этом главнокомандующий сообщил на своей странице в Facebook. В течение трех суток Сырский работал в зоне ответственности Оперативно-тактической группировки "Донецк" — там он лично побывал в большинстве бригад и помог в организации боевых действий.

"Конечно, наш главный капитал и самая высокая ценность — это наши люди", — подчеркнул генерал.

Военный также отметил, что сейчас наиболее интенсивные бои идут на Покровском направлении, где украинские защитники ежедневно отбивают до 30 штурмов противника, нанося ему значительные потери.

Кроме того, чиновник отметил успехи наших войск на донецком фронте.

"За последние недели освободили около 16 квадратных километров территории в районе населенных пунктов Удачное, Котлино, Шевченко", — рассказал главнокомандующий ВСУ.

Публикуем карту DeepState из Покровского направления:

Напомним, что украинские защитники возобновили позиции возле Возрождения и Днепроэнергии. Эти села расположены в Покровском и Великоновоселковском районах.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сержант роты снайперов Николай "Раптор" назвал главный вызов на передовой. По его словам, проблемой на фронте является "открытое небо".