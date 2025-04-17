В Украине появился новый город: где он находится

Поселок Олыка на Волыни восстановил свой исторический статус города

Поселок Олыка на Волыни официально получил статус города — событие, которое стало результатом длительной борьбы местной общины за возвращение исторической справедливости. Ведь впервые Олыка получила городской статус еще в 1564 году.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, 17 апреля 2025 года Верховная Рада Украины приняла постановление №12304, которым предоставила Олице статус города. За это решение проголосовали 255 народных депутатов

Исторический контекст

Олыка имела статус города еще до 1939 года, однако в советский период этот статус был отменен. Осенью 2023 года община поселка инициировала восстановление исторической справедливости – то есть, городского статуса. Инициативу поддержал поссовет, а впоследствии и Волынский областной совет, который в декабре 2023 года направил соответствующее обращение в Верховную Раду.

Где находится новый город

Олыка находится в Луцком районе Волынской области на северо-западе Украины. Город расположен на пересечении дорог, ведущих в города Луцк, Ровно и Дубно, образуя важный транспортный узел региона

Что означает новый статус для Олыки

Председатель Олыцкой общины Александр Приндецкий подчеркнул, что предоставление статуса города открывает новые перспективы для развития инфраструктуры, привлечения инвестиций и улучшения качества жизни жителей. В настоящее время в Олыке проживает около 3750 человек.

Интересно, что по действующим нормативам для получения статуса города население должно превышать 10 тысяч человек, но историческое значение Олыки стало решающим фактором для принятия этого решения.

Дальнейшие перспективы

Олыка — не единственный населенный пункт на Волыни, стремящийся получить статус города. По данным Ассоциации городов Украины, в регионе есть еще несколько поселков с подобными инициативами. Это свидетельствует об активном процессе развития и трансформации местных общин Волыни.

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