Увольняться не захотел. Депутат России жил в Украине и работал на Кремль по видеосвязи

Получал зарплату в 2-3 тысячи

Российский депутат Михаил Носик уверяет, что в течение четырех лет работал в Днепре. Он якобы принимал граждан по видеосвязи через VPN.

Об этом пишут РосСМИ, ссылаясь на слова депутата. Он проживает в Днепре с 2021 года и якобы нет возможности уехать в Россию.

По данным СМИ, с депутатом связалась комиссия по этике, чтобы решить вышеизложенный казус. Оказалось, что депутат работал в режиме онлайн с украинских территорий почти 4 года.

"Работаю дистанционно через VPN, оказываю помощь некоторым гражданам. Прием только по видеосвязи. Очный прием не веду, ведь вынужденно проживаю в Украине", — говорит Носик.

Он также не видит надобности в увольнении с должности депутата, ведь "может быть полезным". Более того, россиянин получал 2-3 тысячи рублей за свою работу ежемесячно. Носик даже говорит, что может попасть в плен, и тогда его обменяют.

"Я не хочу увольняться, ведь формально это ничего не изменит. К тому же статус депутата делает меня ценным (…) Я считаю, что я работаю не хуже других", — подчеркнул Носик.

Он занимает должность депутата Совета Каларского муниципального округа Забайкальского края с 2020 года. В 2021 году приехал в Украину своей машиной, чтобы пройти лечение в онкодиспансере. После начала полномасштабного вторжения из-за отсутствия украинских документов Носик не смог уехать из Украины.

По словам депутата, он несколько раз обращался в МИД и вышел на российское посольство в Турции, но там ему посоветовали только заключить фиктивный брак. В России на Носика обратили внимание в январе 2025 года, когда прокуратура подготовила представление о статусе муниципального депутата. В конце марта представители Совета Каларского муниципального округа связались с Носиком по видеосвязи, где он рассказал все подробности.

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