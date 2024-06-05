Бронь от мобилизации, 200 гривен в час и бесплатное питание: в Киеве ищут кладовщика на хорошую зарплату
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Устраивают на полный рабочий день
В условиях военного положения и усиленной мобилизации на рынке труда чаще появляются вакансии с бронью. Для любых специальностей такие предложения есть в разных городах.
Кроме этого, работникам предлагают достаточно высокую зарплату. Так, в Киеве ищут на работу кладовщика с возможностью бронирования.
Потенциальный рабочий должен иметь опыт работы на складе от 1 года. В обязанности входит:
- прием, размещение и отгрузка товаров;
- контроль за складом и ведение учета товаров на складе;
- поддержание чистоты и порядка на складе;
- инвентаризация.
Работодатель предлагает кладовщику:
- график работы с 8:00 до 20:00, 5/2
- зарплата от 45 до 50 тысяч гривен (200 грн/час);
- официальное трудоустройство и все социальные гарантии ответственного работодателя;
- возможность бронирования;
- бесплатное питание.
В объявлении указано, что на вакансию подходит кандидат старше 45 лет, со статусом УБД или с инвалидностью.
Напоминаем, что найти работу с бронированием становится все проще. Сайты по поиску вакансий уже адаптируются к новым реалиям и расширяют свой функционал, помогая гражданам найти подходящую работу. На них появляются отдельные разделы и фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников.
Ранее "Телеграф" писал, что водителям предложили работу с зарплатой до 80 тысяч и броней от мобилизации. Берут даже с небольшим опытом.