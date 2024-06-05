Бронь от мобилизации, 200 гривен в час и бесплатное питание: в Киеве ищут кладовщика на хорошую зарплату

Устраивают на полный рабочий день

В условиях военного положения и усиленной мобилизации на рынке труда чаще появляются вакансии с бронью. Для любых специальностей такие предложения есть в разных городах.

Кроме этого, работникам предлагают достаточно высокую зарплату. Так, в Киеве ищут на работу кладовщика с возможностью бронирования.

Потенциальный рабочий должен иметь опыт работы на складе от 1 года. В обязанности входит:

прием, размещение и отгрузка товаров;

контроль за складом и ведение учета товаров на складе;

поддержание чистоты и порядка на складе;

инвентаризация.

Работодатель предлагает кладовщику:

график работы с 8:00 до 20:00, 5/2

зарплата от 45 до 50 тысяч гривен (200 грн/час);

(200 грн/час); официальное трудоустройство и все социальные гарантии ответственного работодателя;

возможность бронирования;

бесплатное питание.

В объявлении указано, что на вакансию подходит кандидат старше 45 лет, со статусом УБД или с инвалидностью.

Напоминаем, что найти работу с бронированием становится все проще. Сайты по поиску вакансий уже адаптируются к новым реалиям и расширяют свой функционал, помогая гражданам найти подходящую работу. На них появляются отдельные разделы и фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников.

Ранее "Телеграф" писал, что водителям предложили работу с зарплатой до 80 тысяч и броней от мобилизации. Берут даже с небольшим опытом.