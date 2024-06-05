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Бронь от мобилизации, 200 гривен в час и бесплатное питание: в Киеве ищут кладовщика на хорошую зарплату

Автор
Каролина Терещенко Каролина Терещенко
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Работа в столице Новость обновлена 05 июня 2024, 11:12
Работа в столице. Фото Коллаж "Телеграфа"

Устраивают на полный рабочий день

В условиях военного положения и усиленной мобилизации на рынке труда чаще появляются вакансии с бронью. Для любых специальностей такие предложения есть в разных городах.

Кроме этого, работникам предлагают достаточно высокую зарплату. Так, в Киеве ищут на работу кладовщика с возможностью бронирования.

Потенциальный рабочий должен иметь опыт работы на складе от 1 года. В обязанности входит:

  • прием, размещение и отгрузка товаров;
  • контроль за складом и ведение учета товаров на складе;
  • поддержание чистоты и порядка на складе;
  • инвентаризация.

Работодатель предлагает кладовщику:

  • график работы с 8:00 до 20:00, 5/2
  • зарплата от 45 до 50 тысяч гривен (200 грн/час);
  • официальное трудоустройство и все социальные гарантии ответственного работодателя;
  • возможность бронирования;
  • бесплатное питание.

В объявлении указано, что на вакансию подходит кандидат старше 45 лет, со статусом УБД или с инвалидностью.

Напоминаем, что найти работу с бронированием становится все проще. Сайты по поиску вакансий уже адаптируются к новым реалиям и расширяют свой функционал, помогая гражданам найти подходящую работу. На них появляются отдельные разделы и фильтр с вакансиями, где указано, что компания бронирует работников.

Ранее "Телеграф" писал, что водителям предложили работу с зарплатой до 80 тысяч и броней от мобилизации. Берут даже с небольшим опытом.

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#Новости Киева #Работа в Киеве #Востребованные вакансии в Украине #Бронь от мобилизации