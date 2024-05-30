В Минэкономики отказались отвечать, скольким компаниям дали бронь от мобилизации: как объяснили отказ

В ведомстве не хотят делать процедуру более открытой для общества

Несмотря на регулярные скандалы с непрозрачным получением предприятиями брони от призыва для своих сотрудников, Министерство экономики отказалось отвечать на запрос "Телеграфа", касающийся бронирования. В частности, в ведомстве не дали ответа, на основании каких документов бронь для своих сотрудников получают крупнейшие торговые сети.

Отметим, случаи непрозрачного бронирования в последнее время имеют огромный резонанс. Так, в середине мая один из таких скандалов привел к отмене приказа о броне на 6 месяцев для военнообязанных работников Glovo, Visa, ООО "Корт" и еще нескольких компаний.

В настоящий момент бронирование сотрудников в Украине осуществляется на основании Постановления Кабинета министров Украины №76 от 27 января 2023 года. Согласно ему, можно забронировать до 50% военнообязанных мужчин-работников предприятия, если компания соответствует минимум трем из семи критериев:

общая сумма налогов, сборов, платежей в государственный и местные бюджеты (кроме таможенных) превышает эквивалент 1,5 млн евро;

сумма поступлений в иностранной валюте (кроме кредитов и ссуд) превышает 32 млн евро;

стратегическое значение для экономики и безопасности государства, согласно перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного правительственным постановлением от 4 марта 2015 г. № 83;

важное значение предприятия для отрасли национальной экономики или обеспечения потребностей территориального общества (критерии определяются центральными органами власти или ОВА);

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

размер средней заработной платы застрахованных лиц — работников по предприятию за последний календарный квартал — не менее средней заработной платы по региону за отчетный период;

предприятие является резидентом ДияСити.

Предприятия, которые соответствуют хотя бы трем критериям, имеют право бронировать своих сотрудников, все прочие же могут прекратить свою деятельность, даже если их функционирование важно для региона.

Это уже сказалось на коммунальном секторе: так, в Николаеве из-за нехватки водителей на линии выходит меньше общественного транспорта, а мэр Днепра Борис Филатов недавно посетовал на дефицит водителей, работников водоканала и теплоэнерго из-за мобилизации, что может привести к остановке работы предприятий критической инфраструктуры. Наконец, в киевском метрополитене из-за мобилизации и нерешенного вопроса бронирования возник дефицит машинистов, что привело к сокращению количества поездов на линиях.

Однако, похоже, что о полной прозрачности бронирования предприятий и компаний остается только мечтать. "Телеграф" обратился к Министерству экономики с рядом вопросов:

– Когда, решением какого органа власти и по каким именно критериям получили бронирование для своих сотрудников торговые сети "Фокстрот", "Сильпо" и NOVUS? Сколько своих сотрудников, в процентном отношении, из числа военнообязанных мужского пола были забронированы этими предприятиями от призыва в ВСУ (по каждому предприятию отдельно)?

– Сколько в целом предприятий в Украине получили от Министерства экономики бронирование для собственных рабочих?

– Сколько из этих предприятий включены в перечень имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, согласно перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, определенном постановлением КМУ от 4 марта 2015 года №83?

– просим предоставить список предприятий, рабочие которых были забронированы как работники важных для экономики страны.

Минэкономики ответить не захотел

"Согласно Перечню сведений по вопросам мобилизационной подготовки национальной экономики, утвержденному приказом Министерства экономики Украины от 18.05.2007 № 140 ( с изменениями), сведения о военнообязанных, забронированных центральными и местными органами исполнительной власти и другими госорганами относятся к служебной информации", — говорится в ответе Министерства экономики Украины "Телеграфу"

Как подчеркнули в ведомстве, информация, запрос на которую содержится в письме "Телеграф", является информацией по мобилизационной подготовке и мобилизации.

"Учитывая изложенное, информация по запросу "Телеграф" не может быть предоставлена, поскольку запрашиваемая информация относится к категории информации с ограниченным доступом в соответствии с частью второй статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", — ответили в Минэкономики.

Напомним, в Украине также обсуждается идея так называемого "экономического бронирования" – финансовой модели для сохранения специалистов в компаниях и отраслях. Она должна дать возможность забронировать наемных работников и ФЛП. Одно из украинских СМИ сообщило, что в Офисе президента Украины якобы отказались от идеи "экономического бронирования", однако "Телеграф" получил другую информацию.