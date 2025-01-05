Травили газом в подвале? В Запорожье ТЦК оказался в центре скандала, что говорит полиция (видео)
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В полиции прокомментировали инцидент
В Украине вновь случился инцидент с участием ТЦК: это было в Запорожье. Мужчины, которых доставили в один из военкоматов, жаловались на то, что военные задували их перцовым газом.
Об этом сообщают местные Telegram-паблики. По словам мужчин, они забаррикадировались в подвале, вероятно, помещения ТЦК, чтобы их не повезли на полигон. Работники ТЦК попытались "выкурить" их с помощью перцового баллончика, а полицейские игнорировали просьбы о помощи.
Видео появились в сети.
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Между тем в полиции заявили, что данная ситуация стала возможной благодаря якобы "провокациям" со стороны тех, кто построил баррикаду.
"Они уже являются фигурантами уголовного производства и большинство уже находятся в следственных изоляторах. Но один из таких лиц был задержан работниками РТЦК и он там оказался", — сказали в полиции.
Позже стало известно о том, что баррикады в помещении были сняты, а нарушений процесса мобилизации якобы не было выявлено. По данному факту была начата соответствующая проверка.
Как сообщал "Телеграф" ранее, в Сумах мужчина погиб после визита в ТЦК.