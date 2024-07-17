Нардеп Кучеренко приглашает Думу на "стадион" обсудить миллиардные потери от управления "Укрнефтебурением" в Комитете ВЭК

Около 3 миллиардов недополученных госбюджетом налогов вряд ли можно считать "победой" АРМА, отметил нардеп

Первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам ЖКХ народный депутат Алексей Кучеренко считает необходимым обсудить на заседании Комитета миллиардные потери, которые несет государство, после передачи агентством АРМА в управление одного из самых успешных ранее добывающих предприятий "Укрнефтебурение".

Об этом нардеп написал на своей странице в Facebook 17 июля.

"Читаю очередную порцию массированного пиара от руководительницы АРМА Елена Дума о каких-то колоссальных "достижениях" в управлении "национализированной" газодобывающей компанией "Укрнефтебурение". Читаю аргументацию бывшего руководителя УНБ о миллиардных убытках государственного бюджета как реального последствия этих "достижений". Как-то аргументы производственника кажутся гораздо более обоснованными, чем пиар-риторика очередного "гиперуспешного" управленца от команды "новых лиц", — написал Кучеренко.

Он подчеркнул, что почти 3 миллиарда недополученных госбюджетом налогов от работающего предприятия вряд ли можно считать "победой" АРМА.

"А итоговый отрицательный результат от "управления" УНБ более 1,8 миллиарда гривен побуждает к очевидному вопросу — сколько на эту сумму можно было закупить дронов и амуниции для ВСУ? Возможно, я ошибаюсь?! Возможно, у госпожи Елены Думы есть какие-то "контраргументы"?" — спрашивает первый заместитель главы комитета ЖКХ.

В настоящее время он обратился к главе Комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ с предложением обсудить ситуацию на заседании комитета.

"Стадион так стадион!" – резюмировал нардеп.