Французька компанія купить lifecell з дозволу АМКУ: у мережі пояснили, чому це угода десятиліття

Угода ще не завершена

У четвер, 25 липня, Антимонопольний комітет України (АМКУ) схвалив заявку на покупку французькою компанією DVL Telecom українського оператора зв'язку lifecell. Таким чином було завершено розгляд справ про концентрації щодо надання дозволу компанії DVL Telecom на набуття контролю над ТОВ "Лайфселл", ТОВ "Глобал Білгі" та ТОВ "Укртауер".

Про це повідомила пресслужба АМКУ. Об’єкти набуття контролю пов’язані між собою відносинами контролю та утворюють "Групу Лайфселл".

DVL Telecom є "дочкою" французької інвестиційної компанії NJJ Capital, яка належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю, пише Forbes. DVL — це абревіатура назв компаній Datagroup, Volia, lifecell, які обʼєднаються в одну компанію після завершення угоди.

Зазначається, що потенційно придбання lifecell та "Датагруп-Воля" буде одним із найбільших злиттів і поглинань в Україні за останнє десятиріччя. Французький мільярдер Ньєль готовий заплатити за третього за кількістю абонентів оператора 525 мільйонів доларів.

Сума угоди з придбання "Датагруп-Volia" може бути $120 млн. CEO провайдера фіксованого інтернету "Датагруп-Воля" та керівник майбутньої обʼєднаної компанії Михайло Шелемба в інтервʼю Forbes називав цю оцінку "скромною".

За підсумками 2023 року дохід lifecell зріс на 24,4% – до 11,7 млрд грн, прибуток досяг 2,5 млрд грн проти 972,3 млн грн роком раніше. Кількість абонентів на кінець 2023-го склала 11,7 млн.

Як зазначив на своїй сторінці в Facebook український підприємець, засновник компанії Ajax Systems Олександр Конотопський, продаж lifecell є угодою десятиріччя. За його словами, понад 500 мільйонів доларів за актив в Україні та додаткові інвестиції у капітальні вкладення у сумі становитимуть 1,5 млрд євро інвестицій за 5 років.

"Важливо що, інвестиції у капекс (капітальні вкладення. – Ред.) фінансує EBRD та IFC, які погодили кредит на 435 мільйонів доларів. Це серйозні гроші від першокласних інвесторів та банкірів. Вважаю, що ця угода — велика подія для України. Не памʼятаю, коли востаннє такі гроші вкладали", — підкреслив Конотопський.

На його думку, ця угода — сигнал для усього західного капіталу, що в Україну можна інвестувати. Підприємець наголосив, що бенефіціари цієї угоди — не тільки покупці та продавці, бенефіціари — весь український бізнес і держава.

"Після того, як угоду закриють, ваші компанії стануть дорожчі. Великі гроші цивілізованого світу почнуть ще більш уважно дивиться на можливості в Україні.

Щиро хочу, щоб таких угод було багато. Це успіх для продавців. Це успіх для покупців. Це нові робочі місця. Це нові податки. Це новий капітал зацікавлений в успіху України. Це добре для всіх", — підсумував Конотопський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що подорожчання тарифів операторів мобільного зв'язку "Київстар", Vodafone та lifecell не оминути вже цього року. Сприятиме цьому запровадження військового збору урядом у 5% для операторів.