Рада помогает спонсорам России? Три вопроса, которые вызывает новый закон о табачных акцизах

"Скидка", заложенная в законопроекте, будет стоить госбюджету Украины не менее 20 миллиардов гривен

Верховная Рада 4 декабря приняла во втором чтении законопроект №11090 о существенном повышении акцизного налога на табачные изделия. Интересно, что в обосновании необходимости законопроекта ни словом не упоминается цель, которая, по идее, должна была бы быть решающей при принятии этого акта – содействие уменьшению потребления табака украинцами. В пояснительной записке указывается, что в результате его реализации увеличатся доходы бюджета.

Но даже с этой, сугубо "экономической", точки зрения, несколько странной выглядит существенная разница в ставках акциза для "классических" сигарет и табакосодержащих изделий для электрического нагрева (ТИЭН). Для ТИЭНов депутаты почему-то решили установить акциз меньше на 20%. Если резоны парламентариев были сугубо экономическими – зачем отказываться от лишних миллиардов, которые мог бы принести акциз на "стики"? И учли ли они, в чьи карманы в конце концов пойдет эта разница?

"Телеграф" разбирался, почему законодатели могли не вспомнить о влиянии законопроекта на здоровье граждан и действительно ли меньший акциз для ТИЭНов пойдет на пользу Украине и украинцам.

Экономика закона

В настоящее время акциз с табачных изделий в Украине оплачивается по смешанной системе. Фактически в отношении них действуют два акцизных налога, которые затем суммируются. Первый — адвалорный налог на базе ставки в 12% (применяется только к сигаретам (в том числи без фильтра) и сигариллам и уплачивается, условно говоря, от стоимости каждой пачки). Второй – специфический налог, выраженный в абсолютных денежных значениях, который уплачивается со всех табачных изделий в зависимости от типа продукции – с 1000 шт. сигарет или стиков, 1 килограмма табакосодержащей продукции или 1 литра соответствующей жидкости.

Европейские директивы предусматривают, что в случае сигарет сумма этих двух налогов не может быть меньше 60% от средневзвешенной розничной цены сигарет и одновременно меньше 90 евро за тысячу штук. Для сравнения, сейчас в Украине в связи с обесцениванием гривны этот налог составляет всего около 60 евро с тысячи штук, что на треть меньше, чем в ЕС.

Следовательно, положения законопроекта №11090 предусматривают существенное, хоть и постепенное увеличение общего табачного акциза в Украине и в конце концов установление его до 2029 года для "классических" сигарет на уровне минимум 90 евро (расчет этого налога в евро – еще одно нововведение закона. — Ред.) за 1000 штук. График ежегодного увеличения общего акциза, включающий положения финальной версии проголосованного Верховной Радой законопроекта, можно увидеть в следующей таблице.

Ежегодное увеличение акциза на табачные изделия согласно финальной версии законопроекта. Источник – ТГ-канал Ярослава Железняка

Как видно из таблицы, уже с 2025 года минимальный акцизный налог на сигареты вырастет на 35,4%, что означает рост стоимости пачки для украинцев на сумму около 40 гривен. В последующие три года стоимость вырастет примерно на такую же сумму.

При этом, как видно из той же таблицы, существует существенный дисбаланс между ростом акциза на сигареты и ТИЭНы (в просторечии — "стики"). Финальная ставка акциза на табакосодержащие изделия для электрического нагрева будет на 20% меньше, чем аналогичная ставка для сигарет.

По данным экспертов, это будет означать, что за период 2025—2028 гг. бюджет получит примерно на 19—20 млрд грн меньше по сравнению с суммой, если бы ставка акциза была паритетной. И это без учета потерь после 2028 года.

"Наши расчеты демонстрируют, что эта скидка в 20% на табачные изделия для нагревания будет стоить госбюджету Украины в следующем году 3 миллиарда гривен. Всего за период 2025—2028 гг. — примерно 19 миллиардов гривен. А дальше каждый последующий год этот разрыв будет стоить бюджету около 7 миллиардов гривен. Конечно, мы за то, чтобы вообще этого товара не было на рынке Украины, потому что он лишний и наносит вред здоровью. Но если уж есть, то очень странно в условиях большой войны, условиях дефицита бюджета, отказываться от этих денег", — прокомментировал "Телеграфу" ситуацию исполнительный директор ОО "Центр гражданского представительства "Жизнь" Дмитрий Купира.

Что заставило парламентариев предоставить такие преференции производителям табачной продукции для IQOS, Ploom, glo и других подобных марок?

Что на самом деле говорят международные организации

Формально одной из причин применения разницы в налогообложении сигарет и ТИЭНов стало якобы требование по этому поводу Международного валютного фонда. Об этом, как писал "Левый берег" , на одном из последних заседаний рабочей группы по табачному акцизу заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев.

"Получив официальную позицию от них мы, к сожалению, с вами, как бы ни хотели сделать то, что мы хотим сделать, но мы сможем это сделать только тогда, когда будем сами себя финансировать", — цитирует издание главу комитета.

Но здесь Гетманцев, похоже, лукавит. Потому что упомянутый ответ МВФ , оказавшийся в распоряжении ОО "Жизнь", вовсе не содержит требования сниженного налогообложения для "стиков", а лишь указывает, что это не противоречит позиции Фонда по этому вопросу. При этом на такую продукцию вполне возможна ставка налога в 90 евро за 1 тыс. штук.

"Для продуктов HnB (табачных изделий для нагревания) мы предложили ставку, основанную на сравнимом весе табака для этих продуктов, и рекомендовали использовать ставку в пределах от 45 до 90 евро за 1000 табачных стиков, отметив, что нужно найти баланс между финансовыми целями и целями в области здравоохранения. Предложенная вами ставка в размере 72 евро за 1000 стиков в 2028 году находится в пределах этого диапазона", — говорится в переводе ответа МВФ.

Вторая причина, и о ней даже вскользь упомянули в пояснительной записке к законопроекту, касается якобы европейской практики применения меньшего налога на "стики" в связи с вероятно меньшими рисками от такой продукции по сравнению с классическими сигаретами.

"В соответствии с национальными подходами акцизного налогообложения новейших табачных изделий в большинстве стран Европейского Союза, которые позволяют учесть потенциально сниженный риск от их потребления для здоровья человека, положениями проекта акта предложено ввести уменьшенный размер ставок акцизного налога на ТИЭН по сравнению с сигаретами", — говорится в пояснительной записке.

Здесь стоит отметить, что, действительно, сегодня в сети можно найти ссылку на исследование, где утверждается, что, например, тот же IQOS якобы выделяет на 95% меньше вредных веществ, чем обычные сигареты.

Но есть одно "но" — обычно такие исследования профинансированы самими производителями этой продукции. Следовательно, они вызывают очень и очень большие сомнения в их достоверности. Особенно после расследований о том, как табачные магнаты искажают результаты исследований. Например, громкое расследование " Наука на продажу: сеть платежей Philip Morris для финансирования исследований табака ", основанное на информации ученого-инсайдера.

При этом, как уже упоминалось, в пояснительной записке к законопроекту №11090 нет ни слова о цели увеличения акцизов на табакосодержащие изделия, которая должна была быть главной при принятии этого документа: заботу о здоровье украинцев. В то же время в директиве ЕС 2011/64/ЕС, которой и обосновывается его принятие, именно тезис о сохранении здоровья – на одном из первых мест.

"Налоговое законодательство Союза относительно табачных изделий должно обеспечивать надлежащее функционирование внутреннего рынка и в то же время высокий уровень здравоохранения в соответствии с требованиями статьи 168 Договора о функционировании Европейского Союза, учитывая, что табачные изделия могут наносить серьезный вред здоровью и что Союз является участником Рамочной Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ)", — говорится, в частности, в соответствующей директиве.

Добавим, что в директиве ЕС также отмечено, что изделия одной группы должны иметь равные конкурентные условия.

"Что касается акцизов, гармонизация структуры должна, в частности, привести к конкуренции в различных категориях табачных изделий, принадлежащих к одной и той же группе, не искаженной последствиями начисления налогов и, следовательно, к открытию национальных рынков государств-членов", — отмечается в директиве ЕС.

То есть, учитывая, что ТИЭНы сегодня являются прямыми конкурентами обычных сигарет, получается, что Верховная Рада просто проигнорировала императив европейской директивы. Но не только это.

"Забытый" главный вопрос

Если бы законодатели все же решились прописать в обосновании законопроекта главную цель – уменьшение количества табакозависимых украинцев, – им, наверное, пришлось бы учитывать позицию относительно ТИЭН ключевых международных и отечественных организаций в сфере здравоохранения. А она пока однозначная. Вот, например, что говорит по этому поводу Всемирная организация здравоохранения.

"Более низкая концентрация опасных для здоровья веществ в продуктах на основе нагрева табака не делает их безвредными и не означает более низкого уровня риска для здоровья, связанного с их употреблением. На самом деле в аэрозолях, образующихся в процессе использования ТИЭН, некоторые токсичные вещества содержатся в более высоких концентрациях, чем в дыме традиционных сигарет; в аэрозолях присутствует ряд других токсинов, которые в дыме традиционных сигарет отсутствуют. Связанные с этим последствия для здоровья неизвестны", — говорится в выводах ВОЗ.

При этом позиция украинского Министерства здравоохранения также полностью коррелируется с выводами ВОЗ. В ведомстве считают, что курение с помощью ТИЭНов не безопаснее обычного.

"Хотя производитель отмечает то, что его продукт выделяет меньше вредных веществ, это вовсе не означает, что он безопаснее для здоровья, ведь у каждого организма свое пороговое действие токсических веществ, поэтому даже незначительное их влияние на организм может вызвать серьезные заболевания. Результаты некоторых последних независимых исследований свидетельствуют о том, что при использовании табачных изделий для нагревания уровень некоторых токсичных веществ в разы выше, чем в сигаретах", — говорится в сообщении Минздрава.

Кроме того, в контексте здравоохранения и введения паритетности акцизов для сигарет и ТИЭНов следует учитывать еще один важный аспект – субъектности Украины, считает Дмитрий Купира.

"Украина с 2021 года стала настоящим международным образцом в вопросе выравнивания налогообложения ТИЭНов и сигарет. Мы были страной, на которую ориентировались во всем мире. И, собственно, этот наш национальный успех очень раздражал табачные компании. И даже не то, что они заработают меньше в Украине, а то, что другие европейские страны стали равняться на Украину, говорить: "Давайте делать, как у них, потому что это положительно влияет на здоровье граждан". И, конечно, табачные компании купили всех, кого они могли в Украине, только для того, чтобы не допустить этого прецедента, когда есть страна, которая имеет такую эффективную политику, которую имела Украина", — отмечает эксперт.

Между тем, как свидетельствует опрос КМИС , доля курильщиков в Украине за последнее время очень существенно снизилась, прежде всего из-за антитабачных мер со стороны государства. Но при этом больше начала курить молодежь, прежде всего как раз электронные сигареты.

"По сравнению с декабрем 2023 года доля употребляющих табачные или никотиновые изделия снизилась с 30% до 27%, в 2022 году этот показатель составил 32%. То есть мы наблюдаем тенденцию к снижению распространенности употребления табака и никотина среди взрослого населения. Также снижается потребление традиционных сигарет, в то время как потребление новейших табачных и никотиновых изделий, напротив, растет. В целом, сохраняется тенденция к тому, что больше курят респонденты младшей возрастной категории", — отмечают в КМИС.

Помогаем ли спонсорам России?

Ни для кого не секрет, что главными бенефициарами снижения в Украине акциза для ТИЭН является ряд компаний-поставщиков этой продукции. Речь идет в первую очередь о Philip Morris International, которая зашла на украинский рынок первой со своим IQOS и сейчас занимает первое место. Еще одним из выгодоприобретателей является японская Japan Tobacco (на рынке ТИЭН представлена брендом Ploom).

Обе эти компании официально признаны Украиной спонсорами войны. Ведь, несмотря на заявления о планах выхода из страны-агрессора, ни Philip Morris , ни ее конкурент Japan Tobacco пока, похоже, не собираются покидать Россию, свидетельствуют данные ресурса Leave-Russia.

Подводя итог, имеем ситуацию, когда Рада приняла закон, который в части акцизов на ТИЭНы, во-первых, наносит существенный ущерб бюджету, во-вторых, не слишком помогает уменьшению потребления никотина среди украинцев, и к тому же, в-третьих, позволяет заработать на наших гражданах компаниям, которые спонсируют российскую агрессию.

Законопроект еще проходит окончательное оформление в Верховной Раде и не передан на подпись президенту. Интересно, не захочет ли Владимир Зеленский задать вопрос депутатам, с какой стати они решили "проспонсировать" на 20 миллиардов табачных магнатов ценой здоровья украинцев?