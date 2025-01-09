Неплохая прибавка к пенсии. В Киеве пенсионерам предложили интересные условия работы
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Также компания предлагает официальное трудоустройство
Украинская сеть магазинов косметики и парфюмерии объявила о поиске уборщиков. Особенностью вакансии есть готовность работодателя взять на работу пенсионеров.
Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua. Заработная плата составляет от 10200 гривен в месяц. Работодатель предлагает гибкий график работы.
Условия труда
График работы предполагает полную занятость. Сколько выходных в неделю – не указано. Компания предлагает официальное трудоустройство.
Требования к кандидатам
От будущих работников ждут:
- доброжелательность;
- готовность поддерживать порядок в торговом зале;
- ответственное отношение к работе;
- организованность;
- внимательность.
В обязанности входит проведение ежедневной сухой и влажной уборки всех помещений магазина, вынос мусора, а также соблюдение требований санитарного состояния. Также нужно контролировать наличие необходимых средств для уборки.
Компания предлагает работу в ТРЦ "BLOCKBUSTER MALL" в Киеве. Это на улице Степана Бандеры.
Ранее "Телеграф" также писал о еще одной вакансии для пенсионеров. Там предлагают оплачиваемый отпуск и хорошую зарплату.