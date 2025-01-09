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Неплохая прибавка к пенсии. В Киеве пенсионерам предложили интересные условия работы

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Пенсионер Новость обновлена 08 января 2025, 17:32
Пенсионер. Фото Открытые источники

Также компания предлагает официальное трудоустройство

Украинская сеть магазинов косметики и парфюмерии объявила о поиске уборщиков. Особенностью вакансии есть готовность работодателя взять на работу пенсионеров.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua. Заработная плата составляет от 10200 гривен в месяц. Работодатель предлагает гибкий график работы.

Условия труда

График работы предполагает полную занятость. Сколько выходных в неделю – не указано. Компания предлагает официальное трудоустройство.

Требования к кандидатам

От будущих работников ждут:

  • доброжелательность;
  • готовность поддерживать порядок в торговом зале;
  • ответственное отношение к работе;
  • организованность;
  • внимательность.

В обязанности входит проведение ежедневной сухой и влажной уборки всех помещений магазина, вынос мусора, а также соблюдение требований санитарного состояния. Также нужно контролировать наличие необходимых средств для уборки.

Компания предлагает работу в ТРЦ "BLOCKBUSTER MALL" в Киеве. Это на улице Степана Бандеры.

Ранее "Телеграф" также писал о еще одной вакансии для пенсионеров. Там предлагают оплачиваемый отпуск и хорошую зарплату.

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#Робота #Вакансия #Киевы