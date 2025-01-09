Неплохая прибавка к пенсии. В Киеве пенсионерам предложили интересные условия работы

Также компания предлагает официальное трудоустройство

Украинская сеть магазинов косметики и парфюмерии объявила о поиске уборщиков. Особенностью вакансии есть готовность работодателя взять на работу пенсионеров.

Соответствующая вакансия размещена на сайте по поиску работы Work.ua. Заработная плата составляет от 10200 гривен в месяц. Работодатель предлагает гибкий график работы.

Условия труда

График работы предполагает полную занятость. Сколько выходных в неделю – не указано. Компания предлагает официальное трудоустройство.

Требования к кандидатам

От будущих работников ждут:

доброжелательность;

готовность поддерживать порядок в торговом зале;

ответственное отношение к работе;

организованность;

внимательность.

В обязанности входит проведение ежедневной сухой и влажной уборки всех помещений магазина, вынос мусора, а также соблюдение требований санитарного состояния. Также нужно контролировать наличие необходимых средств для уборки.

Компания предлагает работу в ТРЦ "BLOCKBUSTER MALL" в Киеве. Это на улице Степана Бандеры.

Ранее "Телеграф" также писал о еще одной вакансии для пенсионеров. Там предлагают оплачиваемый отпуск и хорошую зарплату.