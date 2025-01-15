Можно заработать больше 30 тысяч, не выходя из дома. В Киеве открылась интересная вакансия

Кандидат должен хорошо общаться с людьми и быть внимательным к мелочам

В Киеве появилась вакансия, где можно зарабатывать от 33 тысяч гривен ежемесячно. Компания ищет агента по бронированию авиабилетов и позволяет работать удаленно.

Работодатель предлагает официальное оформление и дополнительные бонусы к зарплате. Соответствующее объявление размещено на одном из сайтов поиска работы и подбора персонала.

Предприятие выходит на международный уровень, потому ищет специалиста с опытом работы от одного года. Работник будет бронировать билеты и рассказывать клиентам об имеющихся предложениях. Также нужно будет вести документацию и решать вопросы, возникающие при бронировании.

Кандидат должен хорошо общаться с людьми и быть внимательным к мелочам. Знание английского станет преимуществом на собеседовании. В компании обещают создать комфортные условия для работы и помочь с профессиональным развитием.

Все новые работники смогут бесплатно обучаться. Зарплата состоит из основной ставки и бонусов. График работы – пять дней в неделю. В компании рассказывают о дружественном коллективе и хорошей рабочей атмосфере.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Яремче предлагают интересную работу с проживанием. Вакансия предполагает полную занятость.