Хлеб подорожал почти наполовину, а мясо – в два раза: как изменились цены на продукты с начала войны

Для сравнения были взяты базовые продукты питания, входящие в "потребительскую корзину"

В Украине с начала полномасштабного вторжения России поднялись цены на продукты питания. Факторов, которые привели к этому, достаточно: от боевых действий и оккупации территории до перебоев с электричеством и нарушения логистики.

Аналитическое издание "Слово и дело" сравнило цены на базовые продукты питания в Украине до начала полномасштабной агрессии против Украины. Речь идет о ценах в ноябре текущего года и ноябре 2021 года.

Продукты питания за три года выросли где-то на 50%, а где-то на 100% и больше.

К примеру, стоимость пшеничного хлеба за три года увеличилась на 47% — в 2021 году он стоил почти 25 гривен, а сейчас около 35 гривен. В то же время ошейок свинины стоит 282 гривны, в то время как три года назад он стоил 148 гривен.

Килограмм сала стоит до 234 гривен (подорожало на 57%), куриное филе – до 186,9 гривен за килограмм (в 2021 году было 143,4 гривен).

Рыба в Украине тоже подорожала. Стоимость сельди выросла на 128%, с 73,3 до 167,7 грн. Десяток яиц подорожал в цене на 101% – если в 2021 году яйца можно было купить за 38,8 гривен, то сейчас они стоят около 78 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие продукты будут расти в цене к новогодним праздникам в Украине.