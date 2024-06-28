От обвала до стабильного роста: как менялась средняя зарплата украинцев за два года войны

Доход граждан может стать гораздо больше в следующих кварталах, на это указывают тенденции

В первом квартале 2024 года средняя зарплата украинцев составила 18903 гривен. В I квартале 2023-го граждане зарабатывали на 22,5% меньше.

Об этом сообщает Госстат. Рост зарплат опережает темпы инфляции.

За последние два года зарплата украинцев выросла на 29,3%. При этом уровень кумулятивной инфляции составляет 31,6%. Это означает, что, несмотря на рост средней зарплаты, украинцы могут себе позволить меньше, чем до полномасштабной войны, пишет Oboz.

В Нацбанке отмечают, что доходы населения растут благодаря повышению зарплат. Это происходит на фоне понижения уровня безработицы.

"Реальные доходы населения заметно растут, подпитанные снижением безработицы и повышением зарплат. Высшие доходы способствуют улучшению потребительских настроений, стимулируют спрос на кредитование. В то же время рост благосостояния обеспечивает низкую долговую нагрузку населения в целом", — объясняют в Нацбанке.

Как менялась средняя зарплата с 2022 по 2024 год

Во втором квартале 2022 года произошел обвал средней зарплаты. Это произошло на фоне полномасштабного вторжения России. Еще в первом квартале украинцы получали в среднем 14620 грн в месяц, а после начала большой войны эта сумма снизилась до 13723 грн.

График Oboz.ua

Зарплата вернулась на прежний уровень в третьем квартале. Согласно графику, ее показатель составлял 14619 грн. То есть только на гривну меньше, чем до полномасштабного вторжения.

Средняя зарплата существенно повысилась в конце 2022 года, почти на 2 тысячи. В IV квартале она составляла 16477 грн. Однако источник отмечает, что это статистическое искажение, а не реальное повышение зарплаты.

"Как видно на графике, сохраняется традиционное статистическое искажение: в четвертом квартале, из-за годовых премий и выплат бонусов, значительно повышается средняя зарплата", ― пишет Oboz.

Это подтверждает падение среднего уровня зарплаты в I квартале 2023 года. По данным Госстата, она тогда составляла 15 436 грн. В 2023 году она росла и повысилась до уровня 19231 грн в IV квартале.

Хотя сейчас украинцы в среднем зарабатывают 18903 гривен, но если такая динамика сохранится, то в 2024 году средняя зарплата повысится до 23 тысяч гривен. На это оказывает значительное влияние дефицит кадров. Больше всего от нехватки работников страдают следующие сферы:

обслуживание;

строительство;

водный транспорт.

В последнее время на сайтах для поиска работы появилась новая категория. Речь идет о вакансиях с бронированием от мобилизации. Мужчинам предлагают отсрочку и нередко обещают высокую зарплату.

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