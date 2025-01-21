Трамп может положить конец правлению Путина использовав всего один рычаг давления

Трамп мог почувствовать слабину в российской экономике и изменить свое отношение к Путину

Президент США Дональд Трамп, который уже активно начал подписывать важные указы, может заставить Владимира Путина быстро прекратить войну между Россией и Украиной. Для этого у него есть специфические рычаги влияния, которые связаны с нефтью.

Об этом пишет издание TIME. По мнению Трампа, Путин своими руками разрушает Россию и их экономика летит в пропасть.

"Возвращение Трампа может сбросить экономику России с обрыва и нанести смертельный удар шатающемуся режиму Путина", — говорится в материале.

По мнению журналистов, Трамп изменил свою позицию в отношении Путина, как только узнал, насколько слаба на самом деле российская экономика.

"Россия не может компенсировать потерю экспорта нефти, поскольку она уже потеряла 90% своего прежнего экспорта природного газа благодаря тому, что Европа наконец-то отказалась от зависимости от российского трубопроводного газа. Страна вносит очень мало в мировую экономику, кроме экспорта энергоносителей", — подчеркивает TIME.

Нефтяные доходы представляют собой мощный сдерживающий фактор для российской экономики, и Трамп понял силу этого рычага. Перспективы продаж российской нефти теперь совсем другие, и прямой экономический крах РФ теперь кажется гораздо более вероятным.

С обещаниями Трампа снизить цены на нефть и увеличить внутреннюю добычу нефти в США на 3 миллиона баррелей в день, мир больше не будет нуждаться в российской добыче нефти так же, как раньше.

"Если Трамп введет любые дополнительные санкции и экспортные ограничения в отношении российских нефтяных компаний, тогда Путин будет почти умолять об облегчении, поскольку его экономика развалится, а доходы от экспорта будут сокращаться. Это будет смертельный удар", — резюмирует издание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Трамп интересно ответил на вопрос о завершении войны за 24 часа. При этом он подтвердил свое стремление завершить войну России против Украины. Политик заявил, что ее вообще не должно было быть.