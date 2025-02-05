Прибыль Toyota сократилась почти на 30% — миллиардные потери, миллиардные планы

Toyota фиксирует падение прибыли на 28%, но делает ставку на электромобили

Японский автогигант Toyota Motor сообщил о втором подряд квартальном падении операционной прибыли. Падение составило почти 28% в годовом исчислении.

Несмотря на это компания объявила о создании нового предприятия в Китае для разработки и производства электромобилей под брендом Lexus. Об этом сообщает CNBC.

По результатам финансового квартала, закончившегося в декабре, операционная прибыль компании составила 1,22 трлн иен, что ниже ожидаемых 1,39 трлн иен. В то же время чистая прибыль Toyota выросла до 2,19 трлн иен по сравнению с 1,36 трлн иен годом ранее.

Продажи автомобилей Toyota за третий финансовый квартал сократились до 2,44 млн единиц против 2,55 млн год назад. Падение прибыли особенно ощутимо в ключевых регионах – в Северной Америке показатели снизились на 113,7 млрд иен, а в Азии – более чем на 46 млрд иен.

Но несмотря на снижение прибыли, Toyota повысила прогноз операционной прибыли на 400 млрд иен, доведя ее до 4,7 трлн иен за финансовый год. Также компания подтвердила прогноз дивидендов на уровне 90 иен на акцию.

Чтобы не отставать от конкурентов в сфере электромобилей, Toyota планирует запустить производство электрокаров Lexus BEV в Шанхае. Производство начнется в 2027 году.

На фоне финансовых новостей акции Toyota на Токийской бирже в среду выросли более чем на 1%.

Ранее "Телеграф" писал, что Министерство экономики Украины опубликовало новый перечень автомобилей, подлежащих транспортному налогу в 2025 году.