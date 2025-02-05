Прибуток Toyota скоротився майже на 30% - мільярдні втрати, мільярдні плани

Toyota фіксує падіння прибутку на 28%, але робить ставку на електромобілі

Японський автогігант Toyota Motor повідомив про друге поспіль квартальне падіння операційного прибутку. Падіння склало майже 28 % у річному обчисленні.

Незважаючи на це, компанія оголосила про створення нового підприємства в Китаї для розробки та виробництва електромобілів під брендом Lexus. Про це повідомляє CNBC.

За результатами фінансового кварталу, що закінчився в грудні, операційний прибуток компанії склав 1,22 трлн ієн, що нижче за очікувані 1,39 трлн ієн. Водночас чистий прибуток Toyota зріс до 2,19 трлн ієн у порівнянні з 1,36 трлн ієн роком раніше.

Продажі автомобілів Toyota за третій фінансовий квартал скоротилися до 2,44 мільйона одиниць проти 2,55 мільйона рік тому. Падіння прибутку особливо відчутне у ключових регіонах – у Північній Америці показники знизилися на 113,7 млрд ієн, а в Азії – на понад 46 млрд ієн.

Але незважаючи на зниження прибутку, Toyota підвищила прогноз операційного прибутку на 400 млрд ієн, довівши його до 4,7 трлн ієн за фінансовий рік. Також компанія підтвердила прогноз дивідендів на рівні 90 ієн на акцію.

Щоб не відставати від конкурентів у сфері електромобілів, Toyota планує запустити виробництво електрокарів Lexus BEV у Шанхаї. Виробництво розпочнеться у 2027 році.

На тлі фінансових новин акції Toyota на Токійській біржі у середу зросли більш ніж на 1%.

Раніше "Телеграф" писав, що Міністерство економіки України опублікувало новий перелік автомобілів, які підлягатимуть транспортному податку в 2025 році.