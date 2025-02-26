Дешевле туалетной бумаги: колбасу по цене 100 грн заказали больницы и пограничники

Неизвестно, что может содержаться в продуктах по такой цене

Несколько больниц из Закарпатья и Франковщины и Госпогранслужба умудрились приобрести колбасу, которая ощутимо подорожала в последнее время, дешевле 100 грн за килограмм.

"Наши деньги" проанализировали закупки колбасы с начала 2025 года и выяснили, что несколько государственных и коммунальных заведений закупают этот продукт дешевле, чем стоит туалетная бумага.

В Прикарпатском областном клиническом центре психического здоровья решили накормить своих пациентов вареной колбасой высшего сорта из свинины по 91,00 грн/кг. Ее будет поставлять предприниматель Сергей Головатюк из Коломыи, с 2021 года получивший заказы на 51,84 млн грн. Генеральным директором Центра является Мирон Мулик.

Ценителем дешевой колбасы также оказался Дмитрий Светлишин, которой руководит винницким Высшим профессиональным училищем Львовского государственного университета безопасности жизнедеятельности. Заведение закупило полукопченую колбасу высшего сорта из свинины и говядины по цене 90,00 грн. Поставщиком является местный предприниматель Игорь Пилипчук, с 2017 года получивший заказы на 20,04 млн грн.

Главный центр капитального строительства, реконструкции и закупок ГНСУ заказал ООО "Черкасский мясокомбинат" колбас на 16,07 млн. грн. Примечательно, что, например, полукопченая колбаса высшего сорта "Прима", изготовленная ООО "Хлебный Дом-Украина", стоит всего 85,50 грн за килограмм.

При этом в последнем январском контракте "Госоператора тыла" по питанию по каталогу для военных ВСУ полукопченая колбаса первого сорта учтена по цене 170 грн, что вдвое дороже, а высшего сорта – по 225 грн за килограмм, что в 2,5 раза дороже цены ДПСУ.

И.о. начальника Главного центра капитального строительства, реконструкции и закупок ГНСУ является Андрей Иваненко, а уполномоченным лицом по закупкам – Ирина Барановская.

Отмечается, что Черкасским производителем "Хлебный Дом-Украина" руководит Сергей Коломиец, а основательницей является Алла Коломиец. Последняя — сестра секретаря Черкасского городского совета Юрия Тренкина.

"Черкасским мясокомбинатом" руководит Алексей Иванченко, а владеют Александр Вакулин и Владислав Василенко. Одновременно Вакулин является руководителем и совладельцем ООО "Акваяр" и совладельцем ООО "Згарский консервный завод" из группы семьи Ткаченко. Ранее мясокомбинат был подрядчиком ООО "Трейд Гранит Инвест".

Весной 2024 года уровень поставок продовольствия для военных по заказу "Госоператора тыла" у "Черкасского мясокомбината" упал. Поэтому контракт с ним разорвали, а объемы поставок перераспределили между другими контрагентами.

Закарпатская областная клиническая больница приобрела вареную колбасу первого сорта из свинины и курятины стоимостью 80 грн за килограмм. Руководителем этого заведения является Юрий Яцина.

Поставщик товара — луцкое ООО "Мяснов" Лилии Петровой и Олеси Несмянович, которым руководит Богдан Гойчук. Олеся Несмянович основала луцкое ОК "Садоводческое общество "Свитязь" с Александром Несмяновичем и депутатом Луцкого горсовета Андреем Разумовским ("За будущее"). С 2022 года фирма набрала подрядов на 528 тыс. грн, среди которых этот самый большой.

Областная психиатрическая больница Берегова смогла заказать вареную колбасу первого сорта из свинины по 76,80 грн за килограмм у ООО "Кривка". Производитель неизвестен, потому что это был запрос ценовых предложений. Лечебное заведение возглавляет Василий Кручаница, а уполномоченным лицом публичных закупок является Жанна Кучерова.

Компанией "Кривка" из пгт Межгорье Хустского района владеют ее директор Мирослав Кривко, Роман Кривко и Василий Кривко. Все трое зарегистрированы как ФЛП. Стоит отметить, что с 2023 года компания получила продуктовые подряды на Закарпатье и в Киеве на сумму 18,75 млн грн.

Невероятно, но Знаменская областная бальнеологическая больница в Кировоградской области, которую возглавляет Татьяна Захарчук, нашла аномальные сосиски высшего сорта из свинины по цене 56 грн, что в 2,5 раза дешевле, чем любые сосиски в "Сільпо", потому что там они стоят в розницу от 144 грн за килограмм. Поставщиком является ФЛП Зайцев Сергей Александрович.

Следует отметить, что в достаточно демократичной по ценам сети супермаркетов "Сільпо" цены почти всех вареных колбас стартуют от 109 грн., а всех копченых – от 154 грн.

Вместе с тем, туалетная бумага у этого ритейлера продается по более высокой цене. К примеру, четыре рулона трехслойной бумаги "Премия" стоят 90 грн и весят 380 граммов. То есть один килограмм такой бумаги (около 10 рулонов) стоил бы более 225 гривен, что втрое и больше дороже этих колбас.

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