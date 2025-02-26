Дешевше туалетного паперу: ковбасу за ціною 100 грн замовили лікарні та прикордонники

Невідомо, що може міститися у продуктах за такою ціною

Декілька лікарень із Закарпаття та Франківщини та Держприкордонслужба примудрилися придбати ковбасу, яка відчутно здорожчала останнім часом, дешевше ніж 100 грн за кілограм.

"Наші гроші" проаналізували закупівлі ковбаси від початку 2025 року та з'ясували, що кілька державних та комунальних закладів закуповують цей продукт дешевше, ніж коштує туалетний папір.

У Прикарпатському обласному клінічному центрі психічного здоров’я вирішили нагодувати своїх пацієнтів вареною ковбасою вищого гатунку зі свинини по 91,00 грн/кг. Її поставлятиме підприємець Сергій Головатюк із Коломиї, який з 2021 року отримав замовлень на 51,84 млн грн. Генеральним директором Центру є Мирон Мулик.

Поціновувачем дешевої ковбаси також виявився Дмитро Світлишин, якій керує вінницьким Вищим професійним училищем Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Заклад закупив напівкопчену ковбасу вищого гатунку зі свинини та яловичини за ціною 90,00 грн. Постачальником є місцевий підприємець Ігор Пилипчук, який з 2017 року отримав замовлень на 20,04 млн грн.

Головний центр капітального будівництва, реконструкції та закупівель ДПСУ замовив ТОВ "Черкаський м’ясокомбінат" ковбас на 16,07 млн грн. Цікаво, що, наприклад, напівкопчена ковбаса вищого гатунку "Прима", виготовлена ТОВ "Хлібний Дім-Україна", коштує усього 85,50 грн за кілограм.

При цьому в останньому січневому контракті "Держоператора тилу" щодо харчування за каталогом для військових ЗСУ напівкопчена ковбаса першого гатунку врахована за ціною 170 грн, що вдвічі дорожче, а вищого сорту – по 225 грн за кілограм, що у 2,5 раза дорожче від ціни у ДПСУ.

Т.в.о. начальника Головного центру капітального будівництва, реконструкції та закупівель ДПСУ є Андрій Іваненко, а уповноваженою особою із закупівель – Ірина Баранівська.

Зазначається, що Черкаським виробником "Хлібний Дім-Україна" керує Сергій Коломієць, а засновницею є Алла Коломієць. Остання — сестра секретаря Черкаської міської ради Юрія Тренкіна.

"Черкаським м’ясокомбінатом" керує Олексій Іванченко, а володіють Олександр Вакулін та Владислав Василенко. Одночасно Вакулін є керівником і співвласником ТОВ "Акваяр" та співвласником ТОВ "Згарський консервний завод" із групи родини Ткаченко. Раніше м’ясокомбінат був підрядником ТОВ "Трейд Граніт Інвест".

Навесні 2024 року рівень постачання харчів для військових на замовлення "Держоператора тилу" у "Черкаського м'ясокомбінату" впав. Тому контракт з ним розірвали, а обсяги постачання перерозподілили між іншими контрагентами.

Закарпатська обласна клінічна лікарня придбала варену ковбасу першого гатунку зі свинини та курятини вартістю 80 грн за кілограм. Керівником цього закладу є Юрій Яцина.

Постачальник товару — луцьке ТОВ "М’яснов" Лілії Петрової та Олесі Несмянович, яким керує Богдан Гойчук. Олеся Несмянович заснувала луцьке ОК "Садівниче товариство "Світязь" з Олександром Несмяновичем та депутатом Луцької міськради Андрієм Разумовським ("За майбутнє"). З 2022 року фірма набрала підрядів на 528 тис. грн, серед яких цей найбільший.

Обласна психіатрична лікарня Берегова спромоглася замовити варену ковбасу першого гатунку зі свинини по 76,80 грн/кг у ТОВ "Кривка". Виробник невідомий, бо це був запит цінових пропозицій. Лікувальний заклад очолює Василь Кручаниця, а уповноваженою особою із публічних закупівель є Жанна Кучерова.

Компанією "Кривка" з смт Міжгір’я Хустського району володіють її директор Мирослав Кривка, Роман Кривка і Василь Кривка. Усі троє зареєстровані ФОПами. Варто зазначити, що з 2023 року компанія отримала продуктових підрядів на Закарпатті та в Києві на суму 18,75 млн грн.

Неймовірно, але Знам’янська обласна бальнеологічна лікарня на Кіровоградщині, яку очолює Тетяна Захарчук, знайшла аномальні сосиски вищого гатунку зі свинини за ціною 56 грн, що у 2,5 раза дешевше, ніж будь-які сосиски в "Сільпо", бо там вони коштують у роздріб від 144 грн за кілограм. Постачальником є ФОП Зайцев Сергій Олександрович.

Варто зазначити, що у досить демократичній за цінами мережі супермаркетів "Сільпо" ціни майже всіх варених ковбас стартують від 109 грн, а всіх копчених – від 154 грн.

Разом з тим, туалетний папір у цього рітейлера продається по вищій ціні. Наприклад, чотири рулони тришарового паперу "Премія" коштують 90 грн і важать 380 грамів. Тобто один кілограм такого паперу (близько 10 рулонів) коштував би понад 225 гривень, що втричі та більше дорожче від цих ковбас.

Раніше ми розповіли, що традиційний для новорічного столу салат "Олів'є" цьогоріч обійшовся українцям значно дорожче ніж минулого року. Причина очевидна — суттєво зросла ціна на базові продукти.