Продвижение врага в Донецкой области составляет около 1,5 километра

Российские войска активизировали наступательные действия в Донецкой области — на этот раз вблизи села Андреевка Великоновоселковской общины Волновахского района. Враг пытается продвинуться со стороны Петропавловки, используя ранее проложенные траншеи и инженерные укрепления.

Об этом сообщили в Deepstate. Населенный пункт находится под угрозой оцепления через движение врага по линии полевых укреплений. По оценкам ISW, это часть более широкой цели россиян – захват всей Донецкой области и выход на границы Днепропетровщины.

Между тем, как пишут эксперты ISW, на Купянском направлении активные наземные атаки не зафиксированы. Как сообщил действующий в этом секторе спикер украинской бригады, в течение последних дней интенсивность боев уменьшилась из-за больших потерь противника после неудачной пехотной атаки при поддержке багги, квадроциклов и мотоциклов. На Лиманском направлении оккупанты продолжают штурмы вблизи Нового, Колодцев и Екатериновки, но продвижения нет.

В направлении Торецкая ситуация остается напряженной.

Оккупанты также активизировали наступательные действия на Покровском направлении, а также вблизи Угледара. Однако большинство атак безрезультатны, и украинские силы регулярно переходят в контрнаступление. По данным ISW, на многих участках фронта идут бои тактического уровня с широким использованием дронов, минометов и штурмовых групп малого состава.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что количество ликвидированных в Украине российских оккупантов приближается к миллиону и, по данным Генерального штаба ВСУ, уже превышает 946 тысяч человек. Несмотря на это, российское общество не демонстрирует никакой заметной реакции на такие масштабные потери.