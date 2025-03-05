Если работали всю жизнь: какая будет пенсия при минимальной зарплате и большом стаже

Чем выше была заработная плата, тем больше размер пенсии

В Украине размер пенсионных выплат зависит от двух ключевых факторов: размера заработной платы и продолжительности страхового стажа. Можно работать всю жизнь и не получить достойную пенсию.

С помощью пенсионного калькулятора "Телеграф" попытался посчитать, какая пенсия будет, если человек работал по достижению совершеннолетия (18 лет). Мужчина, решивший оформить пенсию в 60 лет, имеет 42 года страхового стажа. Если в течение трудовой деятельности он получал минимальную заработную плату в 8 тысяч гривен, то в марте текущего года его пенсия составит менее 4 тысяч гривен.

Расчет пенсии для мужчины в 60 лет

Расчет производился на общих условиях для выхода на пенсию в 2025 году, без учета льготных категорий населения. Ветераны войны, дети войны, почетные доноры и особые заслуги перед Родиной имеют право на дополнительные выплаты и надбавки.

Окончательный размер пенсии в Украине зависит от многих факторов. Поэтому, чтобы узнать точный размер своей будущей пенсии, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что пенсионеры с выплатой менее 4 тысяч и соответствующим стажем получат прибавку. Она зависит от возраста пенсионера.