"Зеленский делает все возможное": когда Трамп может изменить отношение к Украине

Администрация Трампа может изменить риторику в отношении Украины – президент Литвы.

Литовские чиновники надеются на изменение подхода США к Украине после выступления президента Дональда Трампа в Конгрессе. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Киев ведет активную работу с администрацией США, что может способствовать улучшению их отношений.

Как сообщает издание LRT.It, отношение Трампа к Украине улучшится в ближайшее время. "Президент Владимир Зеленский делает все возможное, чтобы оставить сзади эмоции и конструктивно сотрудничать с Вашингтоном. Это подтверждается не только письмом, но и активными контактами с представителями администрации США", — сказал Науседа.

Литовский лидер считает, что тональность команды Трампа по отношению к Украине может измениться в ближайшее время. Эти заявления прозвучали после того, как американский президент уведомил Конгресс о полученном уведомлении от Зеленского, в котором украинский лидер выражал готовность к переговорам с Россией и сотрудничеству с США в сфере полезных ископаемых.

Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас также отметил изменения в риторике Трампа. Он подчеркнул, что в выступлении американского лидера звучали "мягкие тона", что может свидетельствовать о возможности переговоров.

"Если сравнить с острым разговором между Зеленским и Трампом на прошлой неделе, то сейчас мы видим более конструктивный тон. Это обнадеживающий сигнал не только для Украины, но и для Литвы и всего региона", – заявил Палуцкас.

Ранее "Телеграф " писал о том, что после публичного спора между украинским и американским президентами Белый дом приостановил военную помощь Украине, а соглашение о полезных ископаемых осталось неподписанным. После этого Зеленский пытался наладить отношения, подчеркивая в соцсетях, что их спор был "досадным" и что он стремится "исправить ситуацию".