После поста Зеленского: в Белом доме заговорили о переговорах с Украиной, детали

Киев и Вашингтон обсуждают "меры доверия", которые представят России

Переговоры США и Украины уже обсуждаются между Киевом и Вашингтоном. Этому, вероятно, поспособствовал пост Зеленского о ссоре с Трампом.

Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в интервью телеканалу Fox News. По его словам, "был сделан позитивный шаг" к тому, чтобы сказать о мирных переговорах. О каком именно шаге идет речь Уолтц не уточнил, однако, можно предположить, что речь идет о посте президента Украины, в котором он выразил готовность работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира.

"Мы [с Украиной] говорим о месте и дате проведения, составе команд для переговоров… Был сделан позитивный шаг к тому, чтобы сказать, что мы будем вести переговоры о мире", — сказал Уолтц

Также представитель Белого дома отметил, что Киев и Вашингтон обсуждают "меры доверия", которые после представят России.

"Мы уже говорим о мерах по укреплению доверия, которые потом будем делать россиянам и проверять эту сторону", — говорит советник по нацбезопасности президента США.

Напомним, во время встречи в Белом доме между президентом Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом возник напряженный спор по гарантиям безопасности для Украины. К перепалке присоединился и вице-президент Джей Ди Вэнс. После инцидента ряд американских сенаторов подверг критике действия руководящей верхушки Соединенных штатов. Кроме того, в Нью-Йорке и других городах США прошли массовые акции протеста в поддержку Украины и, в частности, президента Зеленского. Также европейские лидеры после этого в большинстве своем поддержали Зеленского.

4 марта Зеленский сделал важное заявление о скандале в Белом доме. Президент выразил готовность работать под сильным лидерством Президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. Также в этот день стало известно об остановке американской помощи Украине.

5 марта в СМИ появилась информация о том, что Зеленский может поехать к Трампу уже на следующей недели. Официального подтверждения пока не было.