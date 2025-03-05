Трамп соврал про Украину во время выступления в Конгрессе

Речь снова шла о деньгах

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своем первом выступлении на совместном заседании палат Конгресса заявил, что США якобы потратили на Украину 350 млрд долларов. Однако это не является правдой.

Об этом пишет Aljazeera. Старший советник по обороне и безопасности в Центре стратегических и международных исследований Марк Канчиан рассказал, о какой на самом деле сумме может идти речь.

"Большинство оценок колеблется в диапазоне от 175 до 185 миллиардов долларов", — отметил он.

Там образом, цифра вышла в два раза меньше, нежели озвучил Дональд Трамп.

При этом, сайт Ukraine Oversight специального генерального инспектора операции Atlantic Resolve, созданного правительством США в 2014 году для координации военной помощи Украине, сообщил, что по состоянию на 30 сентября 2024 года США потратили 183 миллиарда долларов на помощь Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале этого года Трамп сделал новое заявление по поводу цифр военной помощи Украине от Штатов. По его словам, Украина получила 67 млрд долларов военной помощи и 31,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки. До этого он заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заставил Соединенные Штаты Америки потратить 350 млрд долларов.

В Пентагоне опровергли заявления Трампа о 350 млрд помощи Украине.