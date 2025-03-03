Гривна укрепляется? Как саммит в Лондоне повлиял на курс евро и доллара в Украине

Падение евро и доллара – такова реакция валютного рынка на международную встречу в Лондоне

Курс валют в Украине, похоже, отреагировал на последние политические события — саммит в Лондоне по ситуации с безопасностью в Украине. Национальный банк Украины на 3 марта установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару на уровне 41,43 грн/$.

Следует отметить, что курс доллара снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Об этом свидетельствует официальный курс валют, опубликованный на сайте НБУ.

В то же время курс евро установлен на уровне 43,11 грн/€, что на 38 копеек меньше, чем раньше. Такие изменения происходят на фоне важнейших международных событий.

Официальные курсы валют НБУ на 3 марта:

1 доллар США — 41,43 грн;

1 евро — 43,11 грн;

1 польский злотый — 10,39 грн;

10 российских рублей – 4,68 грн;

1 швейцарский франк — 45,95 грн;

1 юань — 5,69 грн.

Курс валют НБУ

Согласно данным сайта Минфин, 3 марта 2025 года курс доллара на межбанке составляет:

Покупка: 41,5900 грн (вырос на 0,02);

Продажа: 41,6200 грн (выросла на 0,02).

Курс евро на межбанке:

Покупка: 43,2702 грн (без изменений);

Продажа: 43,2972 грн (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах Киева

Средний курс валют в обменных пунктах составляет:

Доллар США (USD)

Покупка: 41,60 грн (без изменений)

Продажа: 41,75 грн (снизилась на 0,01).

Евро (EUR)

Покупка: 43,60 грн (снизился на 0,02);

Продажа: 43,83 грн (снизилась на 0,03).

Польский злотый (PLN)

Покупка: 10,45 грн (без изменений);

Продажа: 10,60 грн. (без изменений).

Британский фунт (GBP)

Покупка: 52,30 грн (без изменений);

Продажа: 53,00 грн (без изменений).

Что происходит на саммите в Лондоне?

В Лондоне в воскресенье, 2 марта, начался важный саммит по ситуации в Украине. Во встрече приняли участие руководители Украины, Великобритании, Дании, Италии, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Румынии, Финляндии, Франции, Чехии и Швеции.

Кроме того, к саммиту присоединились министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Антониу Кошта.

Организатором мероприятия стал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Участники саммита обсудили неотложные вызовы, возникшие перед Украиной и всей Европой, вопросы борьбы против российской агрессии и пути достижения справедливого, устойчивого мира.

Ранее "Телеграф" также писал, каким будет курс доллара в 2025 году. Возможное завершение войны может оказать существенное влияние на курс валют, однако предусмотреть точные изменения пока еще сложно.