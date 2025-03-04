Трамп оскорбил Трюдо и начал угрожать Оттаве

Отношения между США и Канадой накаляются

Дональд Трамп оскорбил премьер-министра Канады Джастина Трюдо и пригрозил удвоить уже введенные пошлины на канадские товары. Президент США таким образом отреагировал на заявление Трюдо о том, что Канада введет ответные 25% пошлины на товары из Америки.

Трамп в своей соцсети Truth Social назвал премьера Трюда "губернатором Канады" и открыто заявил о готовности усилить экономическое давление. Трюдо же сообщил о том, что собирается пожаловаться на США во Всемирную торговую организацию.

История конфликта

Президент Америки Дональд Трамп еще в феврале подписал указ о введении пошлин в отношении товаров из Мексики, Канады и Китая. Канада добилась отсрочки, пообещав реализовать план укрепления границы с США стоимостью $1,3 млрд и взять на себя новые обязательства по борьбе с наркоторговлей. Однако во вторник, 4 марта, пошлины в размере 25% вступили в силу.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что собирается пожаловаться во Всемирную торговую организацию на США из-за введения 25% пошлин на их товары и заявил, что такой поступок Трампа "очень глупый". Он также пообещал ввести ответные 25% пошлины на товары импортируемые из США.

"США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, их ближайшего друга… Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок", — сказал премьер-министр Канады.

В ответ на эти заявления Дональд Трамп написал в соцсети о том, что Трюдо — это "губернатор Канады", чем, вероятнее всего, хотел оскорбить премьера. Также глава Белого дома подчеркнул, что Америка может удвоить уже введенные пошлины на канадские товары.

"Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что, когда он вводит ответную пошлину против США, наш ответный тариф немедленно увеличится на такую же сумму!" — написал Трамп.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп заявлял, что будет использовать пошлины для повышения доходов, сокращения торгового дефицита Америки и возвращения промышленности в страну. Он обещал взимать от 10 до 20% со всех импортируемых товаров, а также установить пошлины до 60% для Китая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп все же подписал указ о повышении с 10% до 20% пошлины на китайские товары. Поднебесная незамедлительно нанесла ответный удар.