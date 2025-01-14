"Укрпочта" потеряла иностранные дипломы студентов медуниверситета и предложила смешную компенсацию

Почтовая служба не может найти заказное письмо с ценными документами

В Тернополе на центральном отделении "Укрпочты" потеряли важные документы иностранных студентов Тернопольского национального медицинского университета (ТНМУ), а вместо него направили 109 грн компенсации.

Об этом сообщает ZAXID.NET. Документы очень ценные и дорогостоящие.

Отмечается, что рекомендованное письмо с апостилированными документами о среднем образовании, дипломами оконченных колледжей за границей работница университета принесла в центральное отделение "Укрпочты". Письмо было адресовано в Министерство образования и науки Украины.

После оплаты был выдан трекинговый номер, по которому можно отслеживать отправку. Согласно этому номеру рекомендованное письмо уже полтора месяца находится в логистическом центре Тернополя "Укрпочты", однако там не могут его найти.

"Мы до сих пор не можем выяснить, где делось последнее заказное письмо с документами. По этому поводу университет обращался к директору по развитию сети Тернопольского региона АО "Укрпочта" Тамаре Оксюте, но четкого ответа не получил. На обращение отдела документооборота ТНМУ работники почты отвечают, что не могут найти письмо", – сообщили в Тернопольском национальном медицинском университете 13 января.

Декан факультета иностранных студентов Александр Токарский обратился с официальным запросом в местное отделение "Укрпочты". Там он получил ответ, что за утраченное письмо ТНМУ уже направили компенсацию в размере 109 грн.

"В этом рекомендованном письме есть апостилированные документы иностранных студентов, подтверждающие их предварительное полученное образование. Все эти документы необходимы для выдачи диплома после завершения ими обучения в университете. Апостилированные свидетельства иностранных учебных заведений – это очень дорогие документы, на изготовление которых необходимо много времени", – рассказала изданию пресс-секретарь высшего учебного заведения Янина Чайковская.

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