Как подорожают сигареты до 2028 года и повлияет ли это на курильщиков: налоги на табачные изделия теперь в евро

Подписание и публикация закона стоили государству около 2,12 млрд грн

Владимир Зеленский подписал законопроект, предусматривающий перевод акцизов на табачные изделия в евро. Документ оставался без подписи с начала декабря 2024 года.

Как сообщает "Телеграф", премьер-министр Украины Денис Шмигаль выступил инициатором данного решения.

Основные прогнозы и расчеты

Теперь ожидается, что средняя цена пачки сигарет увеличится на 40 гривен, а к 2028 году ее стоимость может достигнуть 160 гривен.

Законопроект №11090 принят народными депутатами 4 декабря 2024 года ("за" проголосовало 237 депутатов). Как подсчитал первый заместитель главы профильного комитета Верховной Рады, народный депутат Ярослав Железняк (от партии "Голос"), подписание и публикация закона о повышении налогов на табачные изделия стоило украинскому госбюджету около 2,12 млрд грн.

Документ, в частности, предусматривает, что акцизы на табачные изделия теперь будут устанавливаться в евро. Дело в том, что повышение такого сбора длится уже много лет, но с фиксацией ставок в гривне. Однако национальная валюта подверглась девальвации, поэтому для выполнения специальной евродирективы стало необходимо привязать акцизы к европейской валюте.

В Европейском Союзе минимальная акционная ставка на сигареты составляет 90 евро за 1 000 штук или 1,8 евро за пачку из 20 штук. В Украине планируется достичь такого уровня к 2028 году, что также наблюдается в законопроекте.

Железняк заявлял, что после вступления в силу законопроекта "цены на пачку сигарет сразу вырастут на 40 грн". Как подсчитали журналисты OBOZ.UA, повышение цен может оказаться менее значительным:

пачка сигарет среднего сегмента в 2025 году, вероятно, подорожает примерно на 28,6 грн, достигнув 124,7 грн;

к 2028 году, когда рост акцизов завершится, цена пачки может возрасти до 160,5 грн.

Влияние роста стоимости на курильщиков в Украине

Исследование ОО "Жизнь" показало, что в 2015 году, когда средний налог на пачку сигарет составил 6,08 грн, количество курильщиков достигало 6,7 млн человек. В 2019 году акциз вырос до 19,6 грн, а число курильщиков уменьшилось до 5,56 млн человек. В то же время, доходы государственного бюджета от акцизов существенно увеличились: с 22,1 млрд грн в 2015 году до 44,1 млрд грн в год в 2019 году.

Ранее "Телеграф" писал, какие марки сигарет в украинских магазинах самые дорогие — кое-где они стоят 135 гривен и это не предел. В некоторых украинских магазинах можно найти самые дешевые табачные изделия, в частности Parker&Simpson.

4 года назад пачки сигарет в стране стоили от 32 до 48 гривен. В материале мы сравнили изменение стоимости со средней зарплатой в Украине.