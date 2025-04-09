Стала известна официальная инфляция в Украине: что подорожало сильнее всего в марте
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Больше всего подорожали яйца
В марте 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 1,5% по сравнению с февралем, а с начала года – на 3,5%. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 14,6%.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — на 1,7% в месяц.
Лидером роста стали яйца, которые за март прибавили сразу 18,8%, а в годовом измерении – почти 45%. Существенно выросли цены на фрукты (+6,6%), подсолнечное масло (+1,7%), овощи (+1,6%), молоко (+0,7%) и мясо (+1,2%). В то же время рис и сало подешевели на 0,5%.
Цены на алкоголь и табак выросли на 1,9%, на табачные изделия – на 2,4%. Безалкогольные напитки подорожали на 2,2%.
Наиболее неожиданный рост цен был зафиксирован в категории одежды и обуви — на 13,3% только за март. Обувь подорожала на 13,8%, одежда — на 13,0%. Эксперты связывают это с сезонным обновлением коллекций и девальвационными ожиданиями.
В сфере жилищно-коммунальных услуг больше подорожали услуги по управлению многоквартирными домами — сразу на 9,5% в месяц. Цены на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление остались без изменений.
В категории транспорта цены выросли на 0,2%. Стоимость железнодорожного проезда повысилась на 4,4%, автобусного – на 1,5%. В то же время горючее и масла подешевели на 0,9%.
Базовая инфляция, исключающая сезонные и административные факторы, в марте составила 1,4%, с начала года – 3,4%.
Напомним, индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно на основе данных о более чем 300 товарах и услугах, формирующих потребительскую корзину украинцев. Статистика охватывает только подконтрольные территории без учета сельской местности.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что цены на горючее в Украине могут снизиться до 3 гривен за литр.