Стала известна официальная инфляция в Украине: что подорожало сильнее всего в марте

Больше всего подорожали яйца

В марте 2025 года потребительские цены в Украине выросли на 1,5% по сравнению с февралем, а с начала года – на 3,5%. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 14,6%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Больше всего подорожали продукты питания и безалкогольные напитки — на 1,7% в месяц.

Лидером роста стали яйца, которые за март прибавили сразу 18,8%, а в годовом измерении – почти 45%. Существенно выросли цены на фрукты (+6,6%), подсолнечное масло (+1,7%), овощи (+1,6%), молоко (+0,7%) и мясо (+1,2%). В то же время рис и сало подешевели на 0,5%.

Изменения потребительских цен на товары и услуги

Цены на алкоголь и табак выросли на 1,9%, на табачные изделия – на 2,4%. Безалкогольные напитки подорожали на 2,2%.

Наиболее неожиданный рост цен был зафиксирован в категории одежды и обуви — на 13,3% только за март. Обувь подорожала на 13,8%, одежда — на 13,0%. Эксперты связывают это с сезонным обновлением коллекций и девальвационными ожиданиями.

В сфере жилищно-коммунальных услуг больше подорожали услуги по управлению многоквартирными домами — сразу на 9,5% в месяц. Цены на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление остались без изменений.

В категории транспорта цены выросли на 0,2%. Стоимость железнодорожного проезда повысилась на 4,4%, автобусного – на 1,5%. В то же время горючее и масла подешевели на 0,9%.

Изменения потребительских цен на товары и услуги

Базовая инфляция, исключающая сезонные и административные факторы, в марте составила 1,4%, с начала года – 3,4%.

Напомним, индекс потребительских цен рассчитывается ежемесячно на основе данных о более чем 300 товарах и услугах, формирующих потребительскую корзину украинцев. Статистика охватывает только подконтрольные территории без учета сельской местности.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что цены на горючее в Украине могут снизиться до 3 гривен за литр.