Брат экс-мера Харькова пытается "отмыть" репутацию заявлениями о миллионных инвестициях. Есть ли они на самом деле

Бывший регионал Дмитрий Добкин, младший брат экс-мера Харькова Михаил Добкин, пытается улучшить свою репутацию, заявляя об инвестициях в украинскую экономику в размере 60 млн евро. Это происходит на фоне слухов о якобы рейдерстве "Владимир-Волынской птицефабрики" и организации торговли с оккупированными территориями Луганской области.

Об этом пишет Comments.ua. По словам Добкина, после начала полномасштабного вторжения в Россию он решил остаться в Украине, ведь здесь живет его семья и работает его бизнес.

"Мой бизнес – украинский, мои налоги – здесь. Я инвестировал более 60 млн евро в украинскую экономику и с начала войны уплатил около 1 млрд грн налогов. Это мой выбор", – заявил Добкин.

Также он заявил, что планирует открытие нового завода на Волыни, в который инвестировано более 60 млн евро. Непонятно, что две одинаковые суммы — это одна и та же инвестиция, или две отдельных.

Чтобы выяснить, чем у Дмитрия Добкина такие средства, и не скрывает ли он состояние, журналисты поинтересовались его декларациями. В последнюю декларацию за 2020 год экс-нардеп внес элитные дома и наручные часы, однако не указал существование 60, а тем более 120 "свободных" миллионов евро.

По данным СМИ, на момент приобретения части акций "Владимир-Волынской птицефабрики" в 2017 году их стоимость составила 5,2 млн. гривен. За год работы на ней Добкин заработал 184 203 грн.

В совокупный доход бывшего нардепа вошло наследство от отца и кредит "ПриватБанка", таким образом состояние Добкина составило 997 209 грн. Общий доход семьи нардепа, указанный в декларации, составил 1 070 357 грн.

В конце 2022 года Добкин жаловался на сокращение производства на птицефабрике. О такой же проблеме он говорил и в 2024 году. Тогда бывший народный депутат рассказывал о ситуации с инвестициями в Украине, однако ни слова о собственных инвестициях (будь то 60 или 120 млн евро) не говорил. Что удивительно, ведь логично было бы вспомнить об этом, анализируя привлекательность Украины для инвестиций.

По данным СМИ, в 2017 году частный инвестиционный фонд Safedam приобрел более 20% акций одного из крупнейших производителей курятины в Украине — "Владимир-Волынской птицефабрики". В 2019 году птицефабрика инвестировала 38 млн евро в строительство нового цеха по переработке курицы. А в 2020 году было заявлено об инвестиционном проекте по расширению мощностей производства на общую сумму почти 1,5 миллиарда гривен.

Таким образом, до полномасштабной войны инвестиции даже превысили 60 млн. евро, а налоги уплачивались в значительном объеме. Только за 9 месяцев 2024 года Владимир-Волынская птицефабрика уплатила 229 млн грн в бюджеты всех уровней.

Однако это было до вероятного рейдерского захвата предприятия. В октябре 2024 года СМИ писали, что, по мнению некоторых военных, "Владимир-Волынскую птицефабрику" якобы рейдерским способом захватили бывший мэр Харькова Михаил Добкин и его брат Дмитрий.

Допускали, что Добкины поставляли курятину на оккупированные территории Луганской области. За полученные деньги Михаил Добкин якобы имел возможность проводить избирательную кампанию.

Учитывая эту информацию, заявления Дмитрия Добкина об инвестициях в 60 или 12 млн евро вызывают сомнения. Если они действительно имели место, о них было бы известно не только по его словам. А вот слухи о вероятном рейдерстве могут оказаться совсем не слухами, резюмирует Comments.ua.

Дмитрий Добкин – что о нем известно

На парламентских выборах 2012 года был избран народным депутатом Украины от Партии регионов (позже переименованная в ОПЗЖ запрещенная в Украине пророссийская политическая партия) по одномандатному мажоритарному избирательному округу № 178. В 2014 году также был избран и стал нардепом 8-го созыва. Добкин являлся членом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

В январе 2014 года Дмитрий Добкин голосовал за "диктаторские законы". Так называют пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

На досрочных парламентских выборах 2019 года Дмитрий Добкин также баллотировался в ВР. По итогам голосования проиграл с результатом 16,43%, уступив кандидату от партии Слуга народа.

В парламенте Добкин-младший привлекал внимание нестандартным поведением и странными движениями. Ходили слухи, что он якобы употребляет наркотики, но Михаил Добкин объяснил поведение брата тем, что "переживает за страну и область". Сам Дмитрий по поводу странного поведения говорил, что имеет проблемы со здоровьем, которые не хотел бы афишировать.

В ноябре 2016 Дмитрий Добкин оказался в центре скандала. Журналисты зафиксировали, как он во время заседания Рады якобы заказывает тур стоимостью 135 тысяч евро.