Прислуживает в церкви? Куда исчез скандальный экс-мер Харькова Добкин

Добкин редко появляется на публике

Михаил Добкин – одиозный украинский политик. Некоторое время он был мэром Харькова, председателем Харьковской облгосадминистрации и народным депутатом VIII созыва Верховной Рады. После начала полномасштабного вторжения России в Украину политик надел военную форму и называл себя националистом. Также мы рассказывали, куда исчез предатель Украины Владимир Сивкович.

"Телеграф" решил выяснить, куда исчез бывший мэр Харькова и чем он занимается сейчас.

Что известно о Михаиле Добкине

Добкин родился в 1970 году в Харькове. Учился на факультете гражданского права в университете внутренних дел. Также овладевал международной экономикой в экономическом университете. Позже он проходил службу в противовоздушной обороне Киевского военного округа.

В 1990-1993 Добкин был частным предпринимателем. В 1993-1998 годах работал на производственном предприятии "Прогресс-90". В течение 1 года руководил частным предприятием "Инвестторгцентр". Был директором директор ООО "Орел" и "Ист Ойл Групп".

Михаил Добкин занимался бизнесом, фото "Логос Украина"

В 1998-2002 Добкин был депутатом Харьковского городского совета. Впоследствии Добкин стал народным депутатом Верховной Рады. Он входил в 5 фракций парламента:

Единая Украина;

"Демократические инициативы";

группа "Центр";

СДПУ(о);

Партия регионов.

Добкин был доверенным лицом тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича в Харькове. В 2006-2010 годах он был мэром Харькова, а затем стал главой Харьковской областной государственной администрации.

Добкин был мэром Харькова, фото из сети

В 2013-2014 годах Добкин критиковал события Евромайдана. Он называл оппозицию "ублюдками", а протестующих — "веселыми клоунами". Поддерживал "Беркут" и предлагал собрать средства на лечение милиции, пострадавшей во время столкновений с участниками Майдана.

Добкин был сопредседателем "Украинского фронта", организовавшего съезд депутатов юго-восточных регионов Украины. Участники подвергли сомнению легитимность ВРУ и отметили, что сами будут отвечать за состояние дел в Харьковской области.

Добкин критиковал Евромайдан, фото из сети

В 2014 году Добкина уволили с должности главы ХОГА. Он баллотировался в президенты, но не прошел. Предвыборная программа кандидата в президенты предусматривала возобновление связей с Россией и возложение вины за аннексию Крыма на Украину.

По представлению Генпрокурора Михаила лишали неприкосновенности из-за подозрений в махинациях с землей. В 2018 году создал свою партию "Христианские социалисты", но она не получила поддержки в обществе.

Добкин баллотировался в президенты, фото из сети

Скандальным было видео, где Добкин вместе с Геннадием Кернесом, тогда секретарем городской администрации, снимали предвыборный ролик. Там они использовали нецензурную лексику.

Добкин и Кернес

Где сейчас Михаил Добкин

В 2022 году, когда Россия вторглась в Украину полномасштабно, Добкин показался в военной форме и называл себя националистом. Депутат Ярослав Юрчишин подал запрос, после чего оказалось, что бывший мэр Харькова не служит ни в ВСУ, ни в НГУ, ни в полиции.

Добкин показывал себя в военной форме, фото из его соцсетей

Добкин нигде не служил, скриншоты документов

В том же году политик внезапно стал диаконом Украинской православной церкви Московского патриархата. В сети появились кадры, как Добкина посвятили в диаконы.

Добкина посвятили в диаконы, фото УПЦ МП

В 2023 году Добкина заметили на Пасхальном богослужении в храме Благоверной царицы Тамары в Харькове. Один из прихожан попросил его передать на камеру пожелания воинам ВСУ. Экс-чиновник согласился.

"Чтобы Господь оберегал и принес победу нашей многострадальной стране, богохранимой Украине. Чтобы все вернулись живыми и счастливыми от того, что они делают для людей. За них молятся в каждом храме – православном и не только православном по всей стране", – заявил Добкин.

Добкин передавал пожелания ВСУ

В 2023 году Добкин также присутствовал на дне рождения дочери Аллы. Она большинство времени проживает за границей, а именно в Турции. Однако, где проходило празднование, неизвестно.

Добкин с дочерью Аллой, фото из ее соцсетей

В 2024 году Добкина снова видели в одном из храмов УПЦ МП, когда он прислуживал священнику. В частности, бывший нардеп махал кадилом, что вызвало неоднозначную реакцию сети.

Добкин прислуживал священнику

В мае 2025 стало известно, что бизнес братьев Добкиных подозревают в пособничестве России. Речь идет о том, что в течение 2019-2021 годов они поставляли продукцию из птицы за наличные деньги на территории псевдоформирования "ЛНР". Также сообщается, что компании, подчиненные Добкиным, проводят финансовые операции "для финансирования деятельности военных формирований страны-агрессора".

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