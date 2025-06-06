Брат ексмера Харкова намагається "відмити" репутацію заявами про мільйонні інвестиції. Чи є вони насправді

Колишній регіонал Дмитро Добкін, молодший брат ексмера Харкова Михайла Добкіна, намагається покращити свою репутацію, заявляючи про інвестиції в українську економіку у розмірі 60 млн євро. Це відбувається на тлі чуток про нібито рейдерство "Володимир-Волинської птахофабрики" та організації торгівлі з окупованими територіями Луганської області.

Про це пише Comments.ua. За словами Добкіна, після початку повномасштабного вторгнення Росії він вирішив залишитися в Україні, адже тут живе його родина та працює його бізнес.

"Мій бізнес – український, мої податки – тут. Я інвестував понад 60 млн євро в українську економіку та з початку війни сплатив близько 1 млрд грн податків. Це мій вибір", – заявив Добкін.

Також він заявив, що планує відкриття нового заводу на Волині, у який інвестовано понад 60 млн євро. Незрозуміло, дві однакові суми — це одна й та сама інвестиція, чи дві окремих.

Щоб з'ясувати, чим має Дмитро Добкін такі кошти, та чи не приховує він статки, журналісти поцікавилися його деклараціями.

У останню декларацію за 2020 рік екснардеп вніс елітні будинки і наручні годинники, проте не вказав існування 60, а тим більше понад 120 "вільних" мільйонів євро.

За даними ЗМІ, на момент придбання частини акцій "Володимир-Волинської птахофабрики" у 2017 році, їхня вартість становила 5,2 млн гривень. За рік роботи на ній Добкін заробив 184 203 грн.

До сукупного доходу колишнього нардепа увійшла спадщина від батька та кредит "ПриватБанку", таким чином статки Добкіна склали 997 209 грн. Загальний дохід родини нардепа, зазначений у декларації, становив 1 070 357 грн.

У кінці 2022 року Добкін скаржився на скорочення виробництва на птахофабриці. Про таку ж проблему він казав і у 2024 році. Тоді колишній народний депутат розповідав про ситуацію з інвестиціями в Україні, однак жодного слова про власні інвестиції (чи то 60 чи то 120 млн євро) не казав. Що дивно, адже було б логічно згадати про це, аналізуючи привабливість України для інвестицій.

За даними ЗМІ, у 2017 році приватний інвестиційний фонд Safedam придбав понад 20% акцій одного з найбільших виробників курятини в Україні — "Володимир-Волинської птахофабрики". У 2019 році птахофабрика інвестувала 38 млн євро у будівництво нового цеху з переробки курки. А у 2020 році було заявлено про інвестиційний проєкт з розширення потужностей виробництва загальною сумою майже 1,5 мільярда гривень.

Таким чином, до повномасштабної війни інвестиції навіть перевищили 60 млн євро, а податки сплачувалися у значному обсязі. Лише за 9 місяців 2024 року Володимир-Волинська птахофабрика сплатила 229 млн грн до бюджетів усіх рівнів.

Проте це було до ймовірного рейдерського захоплення підприємства. У жовтні 2024 року ЗМІ писали, що на думку деяких військових, "Володимир-Волинську птахофабрику" нібито рейдерським способом захопили колишній мер Харкова Михайло Добкін та його брат Дмитро.

Припускали, що Добкіни постачали курятину на окуповані території Луганської області. За отримані гроші Михайло Добкін нібито мав змогу проводити виборчу кампанію.

З огляду на цю інформацію заяви Дмитра Добкіна про інвестиції у 60 чи 12 млн євро викликають сумніви. Якщо вони справді мали місце, про них було б відомо не лише з його слів. А ось чутки про ймовірне рейдерство можуть виявитися зовсім не чутками, резюмує Comments.ua.

Дмитро Добкін — що про нього відомо

На парламентських виборах 2012 року був обраний народним депутатом України від Партії регіонів (пізніше перейменована у ОПЗЖ заборонена в Україні проросійська політична партія) по одномандатному мажоритарному виборчому округу № 178. У 2014 році також був обраний та став нардепом 8-го скликання. Добкін був членом Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин.

У січні 2014 року Дмитро Добкін голосував за "диктаторські закони". Так називають пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

На дострокових парламентських виборах 2019 року Дмитро Добкін також балотувався до ВР. За підсумками голосування програв з результатом 16,43%, поступившись кандидату від партії Слуга народу.

В парламенті Добкін-молодший привертав увагу нестандартною поведінкою та дивними рухами. Ходили чутки, що він нібито вживає наркотики, але Михайло Добкін пояснив поведінку брата тим, що той "переживає за країну та область". Сам Дмитро з приводу дивної поведінки казав, що має проблеми зі здоров'ям, які не хотів би афішувати.

У листопаді 2016 року Дмитро Добкін опинився в центрі скандалу. Журналісти зафіксували, як він під час засідання Ради нібито замовляє тур вартістю 135 тисяч євро.