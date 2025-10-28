Ценовой обман на прилавке? Почему цены на бедро, голень и четверть курицы так отличаются

Цены на некоторые части курятины регулирует государство

Разница в ценах на отдельные части курятины вызывает удивление у покупателей: четверть курицы в розничных сетях может стоить 96 гривен, тогда как бедро – 106, а голень – 105 гривен. Такая ценовая логика кажется нелогичной, ведь четверть включает и бедро, и голень.

Что нужно знать:

Украинцы обратили внимание, что четверть курицы дешевле бедра или голени, несмотря на больший вес

Сергей Карпенко объяснил, что государство регулирует цены только на тушку и четвертые курицы

На остальные части мяса сети сами устанавливают наценку, которая может достигать 20%

Причина в государственном регулировании, которое касается не всех категорий продукции. Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал исполнительный директор ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко. Полный материал можно прочесть по ссылке.

Есть государственное регулирование, но оно касается не всех частей, а только тушки и четвертины. Вот на это есть ценовая надбавка не более 10% для сетей. объяснил он.

Сергей Карпенко

В то же время на отдельные части — бедра, голени, филе — сети могут устанавливать более высокую торговую наценку, иногда достигающую 20%. К этому прилагается маркетинговая стратегия супермаркетов: периодические акции на определенные виды мяса призваны стимулировать покупательский спрос на ту или иную позицию в ассортименте.

