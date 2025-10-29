Ждем 90 грн за кг? Что будет с ценами на гречку зимой

Гречка может подорожать на 5–10%, но ситуация стабильная

В Украине в ближайшие месяцы возможно незначительное удорожание гречки. Однако эксперты уверяют – ситуация контролируемая.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" сообщила руководительница аналитического отдела Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин. По ее словам, выращенного в этом году объема хватит, чтобы полностью удовлетворить внутренний спрос.

"Возможно дальнейший незначительный рост цены на гречку на 5–10%, однако он будет не критический, потому что выращенного объема гречки будет достаточно для удовлетворения внутреннего спроса. Однозначно уровень цен 2022 года, когда цена на гречку составляла 80–90 грн за 1 кг, достигнут не будет", — пояснила эксперт.

По ее словам, в текущем году ситуация на рынке круп в целом стабильная. "Будем иметь достаточное предложение практически всех видов зерновых культур. Незначительное сокращение объемов производства будет наблюдаться у пшена и ржи. Однако это не будет существенно влиять на конечного потребителя, потому что в структуре потребления рожь просо занимают незначительную долю", — отметила Литвин.

Она также добавила, что даже в случае возможных отключений электроэнергии существенного влияния на цену гречихи не ожидается. "Ситуацию с отключением света из-за российских атак мы, к сожалению, имеем не впервые. Поэтому все уже имели возможность подготовиться, обеспечив себя альтернативными источниками энергии. Кроме того, производители продуктов питания принадлежат к критической инфраструктуре и получают приоритет при составлении графиков отключения. Поэтому на стоимость гречки ситуация с отключением света существенно".

