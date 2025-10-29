Украинские яблоки становятся "золотыми": в Укрсадпроме назвали причины подорожания
Цены на яблоки растут, потому что война разрушила производство и не хватает людей для сбора урожая
Что нужно знать:
- Главная причина роста цен — критическая нехватка рабочей силы, что приводит к невозможности собрать значительную часть урожая
- Разбомбленные холодильники заставляют производителей продавать яблоки сразу ("с колес") или отправлять на переработку
- Война (потеря садов, разрушение) и высокая стоимость энергоресурсов существенно увеличили себестоимость продукции
В Украине выросли цены на яблоки. Главные причины – последствия войны, дефицит работников и проблемы с хранением урожая.
Об этом рассказал глава ассоциации "Укрсадпром" Тарас Минко. По его словам, еще до войны стоимость украинских яблок была ниже из-за высокой урожайности садов и стабильной работы отрасли.
"Поскольку сегодня в Германии 2,60 евро за килограмм, 3 евро за килограмм и прочее. Это по отношению к цифрам. Маленькая цена была обусловлена большой продуктивностью садов в довоенное время", — пояснил Минко.
Однако после начала полномасштабного вторжения ситуация кардинально изменилась. "Когда началась война, 2022 год у нас вообще выпал как садовый, производственный. Часть Украины была оккупирована — забрали, разбомбили. Часть предприятий релоцировались. Но основным фактором роста цены стало отсутствие кадров и стоимость энергоресурсов", — отметил представитель отрасли.
Он подчеркнул, что сейчас остро стоит проблема нехватки рабочей силы. "Не хватает людей, они уезжают. Люди работать хотят мало, получать больше. Это несоответствие — оплата труда и его производительность — не сопоставима сегодня", — сказал Минко.
По его словам, из-за этого снижается уровень сбора урожая.
Чтобы собрать сад в 25 гектаров, нужно 250 человек. А сейчас есть предприятия, которые в 2022 году собирали 30% урожая, в прошлом году — 60%. В этом году — более-менее, —
Особенно сложная ситуация в Винницкой области, где сконцентрировано много садов. "Виннитчина очень сильно страдает, потому что она более садовая. Для того чтобы собрать урожай на 100 гектарах, нужно собрать с пол района людей. А это все — логистика и отсутствие рабочих рук", — подчеркнул эксперт.
Дополнительно отрасль страдает от разрушений инфраструктуры. "Очень много разбомбили холодильники — негде хранить. Поэтому многие яблоки просто или с колес едут в Европу, или идут на переработку", — подытожил Минко.
