Украинские яблоки становятся "золотыми": в Укрсадпроме назвали причины подорожания

Цены на яблоки растут, потому что война разрушила производство и не хватает людей для сбора урожая

Что нужно знать:

Главная причина роста цен — критическая нехватка рабочей силы , что приводит к невозможности собрать значительную часть урожая

, что приводит к невозможности собрать значительную часть урожая Разбомбленные холодильники заставляют производителей продавать яблоки сразу ("с колес") или отправлять на переработку

заставляют производителей продавать яблоки сразу ("с колес") или отправлять на переработку Война (потеря садов, разрушение) и высокая стоимость энергоресурсов существенно увеличили себестоимость продукции

В Украине выросли цены на яблоки. Главные причины – последствия войны, дефицит работников и проблемы с хранением урожая.

Об этом рассказал глава ассоциации "Укрсадпром" Тарас Минко. По его словам, еще до войны стоимость украинских яблок была ниже из-за высокой урожайности садов и стабильной работы отрасли.

"Поскольку сегодня в Германии 2,60 евро за килограмм, 3 евро за килограмм и прочее. Это по отношению к цифрам. Маленькая цена была обусловлена большой продуктивностью садов в довоенное время", — пояснил Минко.

Тарас Минко

Однако после начала полномасштабного вторжения ситуация кардинально изменилась. "Когда началась война, 2022 год у нас вообще выпал как садовый, производственный. Часть Украины была оккупирована — забрали, разбомбили. Часть предприятий релоцировались. Но основным фактором роста цены стало отсутствие кадров и стоимость энергоресурсов", — отметил представитель отрасли.

Он подчеркнул, что сейчас остро стоит проблема нехватки рабочей силы. "Не хватает людей, они уезжают. Люди работать хотят мало, получать больше. Это несоответствие — оплата труда и его производительность — не сопоставима сегодня", — сказал Минко.

По его словам, из-за этого снижается уровень сбора урожая.

Чтобы собрать сад в 25 гектаров, нужно 250 человек. А сейчас есть предприятия, которые в 2022 году собирали 30% урожая, в прошлом году — 60%. В этом году — более-менее, — сообщил он.

Особенно сложная ситуация в Винницкой области, где сконцентрировано много садов. "Виннитчина очень сильно страдает, потому что она более садовая. Для того чтобы собрать урожай на 100 гектарах, нужно собрать с пол района людей. А это все — логистика и отсутствие рабочих рук", — подчеркнул эксперт.

Дополнительно отрасль страдает от разрушений инфраструктуры. "Очень много разбомбили холодильники — негде хранить. Поэтому многие яблоки просто или с колес едут в Европу, или идут на переработку", — подытожил Минко.

