В Киеве активисты минутой молчания почтили память погибших в войне защитников (видео)

Люди чтят память бойцов, погибших в боях с российскими оккупантами

В субботу, 24 февраля, во вторую годовщину широкомасштабного вторжения РФ в Украину, в центре столицы собрались десятки активистов. Люди пришли на Майдан Незалежности и почтили минутой молчания память погибших в войне героев.

К рукотворному мемориалу с флажками возложили цветы и венки. Об этом сообщили в столичном Телеграм-канале "Мой Киев".

Так, на Майдан Незалежности пришли активисты, которые почтили минутой молчания память защитников, погибших в боях с российскими оккупантами. У мемориала с флажками люди стояли на коленях безмолвно склонив головы. Сюда принесли цветы и небольшие веночки, а некоторые из пришедших были с флагами Украины.

Активисты также принесли с собой плакаты на которых были написаны призывы к местной власти с просьбой выделить больше денег на ВСУ.

Люди в очередной раз потребовали прекратить тратить бюджетные средства на брусчатку и направить все деньги на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме этого собравшиеся хотят, чтобы в столице повышался уровень инклюзивности и город был доступным для героев, которые вернулись травмированными с войны.

Также активисты требуют от киевских властей выделить средства на реабилитационные клиники для украинских военных и сделать отчеты о помощи Силам Обороны "открытыми и прозрачными".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киев с визитом прибыли три западных лидера. Цель их приезда — выражение солидарности Украине во вторую годовщину вторжения России.