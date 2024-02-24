У Києві активісти хвилиною мовчання вшанували пам’ять загиблих у війні захисників (відео)

Люди вшановують пам’ять бійців, які загинули в боях з російськими окупантами

У суботу, 24 лютого, у другу річницю широкомасштабного вторгнення РФ в Україну, у центрі столиці зібралися десятки активістів. Люди прийшли на Майдан Незалежності та вшанували хвилиною мовчання пам’ять загиблих у війні героїв.

До рукотворного меморіалу з прапорцями поклали квіти та вінки. Про це повідомили у столичному Телеграм-каналі "Мій Київ".

Так, на Майдан Незалежності прийшли активісти, які вшанували хвилинию мовчання пам’ять захисників, які загинули в боях із російськими окупантами. Біля меморіалу з прапорцями люди стояли навколішки схиливши голови. Сюди принесли квіти та невеликі віночки, а деякі з тих, хто прийшов, були з прапорами України.

Активісти також принесли з собою плакати, на яких були написані заклики до місцевої влади з проханням виділити більше грошей на ЗСУ.

Люди вкотре вимагали припинити витрачати бюджетні кошти на бруківку та направити всі гроші на потреби Збройних сил України. Крім цього, присутні хочуть, щоб у столиці підвищувався рівень інклюзивності і місто було доступним для героїв, які повернулися травмованими з війни.

Також активісти вимагають від київської влади виділити кошти на реабілітаційні клініки для українських військових та зробити звіти про допомогу Силам Оборони "відкритими та прозорими".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що до Києва з візитом прибули три західні лідери. Мета їхнього приїзду — висловлення солідарності Україні в другі роковини вторгнення Росії.