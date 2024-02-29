В Киеве и дальше будут появляться передвижные блокпосты: с чем это связано

Во время войны проведение регулярных и систематических тренировок просто необходимо

В условиях войны защита Киева и его жителей являются важнейшими задачами, которые стоят перед городскими властями и столичной военной администрацией. Для этого требуется постоянно повышать уровень навыков и умений всех структур, обеспечивающих оборону столицы.

Именно с этой целью в Киеве проводятся регулярные учения, а в разных районах города появляются передвижные блокпосты. Об этом в интервью "ТСН" рассказал начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Отмечается, что группировки сил обороны Киева во взаимодействии с КГВА, патрульной и национальной полицией, а также другими подразделениями сил обороны и в дальнейшем будут проводить систематические учения на территории города.

Во время учений возможно развертывание временных блокпостов, установка ограничительных знаков и элементов инженерных заграждений. Кроме этого может осуществляться проверка документов у граждан, остановка транспортных средст и тому подобное.

"Они (учения — прим.ред.) предусматривают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений. По условиям, осуществляется проверка транспорта, документов, элементов защиты блокпоста, определенные демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия, развертывание определенного количества сил и средств на угрожающих направлениях и тому подобное. Обучение имеет задачи — совершенствование системы управления, организации, эффективного взаимодействия для обеспечения общественной безопасности (в случае обострения ситуации) и определенные меры по защите гражданского населения", — отметил Попко.

Также начальник Киевской городской военной администрации сделал акцент на том, что проведение системных учений просто необходимо, ведь регулярные тренировки и отработка навыков позволяют еще лучше готовиться к выполнению важной задачи — защите Киева и его жителей от потенциальных угроз.

"Пока не закончится война, пока Украина не победит, угрозы для столицы и ее жителей всегда будут существовать. И если Киев с каждым месяцем становится все более безопасным, то это — заслуга всех структур, которые ежедневно работают для его защиты! В частности весомая заслуга нынешней безопасности столицы и в проведении таких системных тренировок", — резюмировал Попко.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что военные дали исчерпывающий ответ по поводу повесток на новых блокпостах Киева. Отмечается, что блокпосты являются "стабильно действующим средством" поиска неблагонадежных лиц, в число которых входят и уклоняющиеся от мобилизации.