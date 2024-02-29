У Києві й надалі з’являтимуться пересувні блокпости: з чим це пов’язано

Під час війни проведення регулярних та систематичних тренувань просто необхідне

В умовах війни захист Києва та його мешканців є найважливішими завданнями, які стоять перед міською владою та столичною військовою адміністрацією. Для цього потрібно постійно підвищувати рівень навичок та вмінь усіх структур, які забезпечують оборону столиці.

Саме з цією метою у Києві проводяться регулярні навчання, а в різних районах міста з’являються пересувні блокпости. Про це в інтерв’ю ТСН розповів начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Зазначається, що угруповання сил оборони Києва у взаємодії з КМВА, патрульною та національною поліцією, а також іншими підрозділами сил оборони і надалі проводитимуть систематичні навчання на території міста.

Під час навчань можливорозгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків та елементів інженерних загороджень. Крім цього може здійснюватися перевірка документів у громадян, зупинка транспортних засобів тощо.

"Вони (навчання — прим.ред.) передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, здійснюється перевірка транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи, розгортання певної кількості сил і засобів на загрозливих напрямках тощо. Навчання має завдання — удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення", — зазначив Попко.

Також начальник Київської міської військової адміністрації наголосив на тому, що проведення системних навчань просто необхідне, адже регулярні тренування та відпрацювання навичок дозволяють ще краще готуватися до виконання важливого завдання — захисту Києва та його мешканців від потенційних загроз.

"Поки не закінчиться війна, допоки Україна не переможе, загрози для столиці і її мешканців завжди існуватимуть. І якщо Київ з кожним місяцем стає все більш безпечним, то це – заслуга усіх структур, які щоденно працюють задля його захисту! Зокрема вагома заслуга теперішньої безпеки столиці і у проведенні таких системних тренувань", — резюмував Попко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що військові дали вичерпну відповідь щодо повісток на нових блокпостах Києва. Зазначається, що блокпости є "стабільно діючим засобом" пошуку неблагонадійних осіб, до яких входять і ухиляються від мобілізації.