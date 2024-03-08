Подорожало ли топливо в Киеве: актуальная цена на 8 марта
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Самый дешевый бензин стоит 51 гривну за литр
Ожидалось, что в марте будет достаточно стабильная стоимость нефти – 75-80 долларов за баррель. При этом цены на горючее должны были стабилизироваться.
"Телеграф" рассмотрел актуальные цены на 8 марта, которые предлагают киевские АЗС.
Сейчас на UPG самые дешевые виды топлива:
- ГАЗ — 27,50 грн
- ГП — 51,00 грн
- А-95 — 51,00 грн
- A-95+ — 53,00 грн
- A-100 — 58,50 грн
На WOG и ОККО цены несколько выше:
- ГП — 54,99 грн
- А-95 — 54,99 грн
- A-95+ — 56,99 грн
- ГАЗ — 28,99 грн
- A-100 — 62,99 грн (WOG)
KLO и Shell также имеют свои ценники:
KLO :
- ГАЗ — 28,49 грн
- ГП — 53,99 грн
- А-95 — 53,99 грн
- A-95+ — 56,49 грн
- A-100 — 60,59 грн
Shell :
- ГАЗ — 28,39 грн
- ГП — 54,49 грн
- А-95 — 54,49 грн
- A-95+ — 57,89 грн
- A-100 — 65,49 грн
Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :
- ГАЗ — 28,99 грн
- ГП — 55,99 грн
- А-95 — 56,99 грн
- A-95+ — 58,99 грн
- A-100 — 67,99 грн
Цены на некоторых киевских АЗС в последние дни незначительно колебались, но в целом остаются стабильными.
Ранее "Телеграф" писал, что заправить автомобиль стало дороже. Как выросли цены за последний месяц?