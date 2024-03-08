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Подорожало ли топливо в Киеве: актуальная цена на 8 марта

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Автор
Что происходит на киевских АЗС Новость обновлена 08 марта 2024, 14:25
Что происходит на киевских АЗС. Фото Открытые источники

Самый дешевый бензин стоит 51 гривну за литр

Ожидалось, что в марте будет достаточно стабильная стоимость нефти – 75-80 долларов за баррель. При этом цены на горючее должны были стабилизироваться.

"Телеграф" рассмотрел актуальные цены на 8 марта, которые предлагают киевские АЗС.

Сейчас на UPG самые дешевые виды топлива:

  • ГАЗ — 27,50 грн
  • ГП — 51,00 грн
  • А-95 — 51,00 грн
  • A-95+ — 53,00 грн
  • A-100 — 58,50 грн

На WOG и ОККО цены несколько выше:

  • ГП — 54,99 грн
  • А-95 — 54,99 грн
  • A-95+ — 56,99 грн
  • ГАЗ — 28,99 грн
  • A-100 — 62,99 грн (WOG)

KLO и Shell также имеют свои ценники:

KLO :

  • ГАЗ — 28,49 грн
  • ГП — 53,99 грн
  • А-95 — 53,99 грн
  • A-95+ — 56,49 грн
  • A-100 — 60,59 грн

Shell :

  • ГАЗ — 28,39 грн
  • ГП — 54,49 грн
  • А-95 — 54,49 грн
  • A-95+ — 57,89 грн
  • A-100 — 65,49 грн

Самое дорогое топливо предлагает SOCAR :

  • ГАЗ — 28,99 грн
  • ГП — 55,99 грн
  • А-95 — 56,99 грн
  • A-95+ — 58,99 грн
  • A-100 — 67,99 грн

Цены на некоторых киевских АЗС в последние дни незначительно колебались, но в целом остаются стабильными.

Ранее "Телеграф" писал, что заправить автомобиль стало дороже. Как выросли цены за последний месяц?

Теги:
#Киев #Цены на горючее #АЗК