Чи подорожчало паливо в Києві: актуальна вартість на 8 березня
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Найдешевший бензин коштує 51 гривню за літр
Очікувалося, що в березні буде досить стабільна вартість нафти — 75-80 доларів за барель. Разом з цим ціни на пальне повинні були стабілізуватися.
"Телеграф" розглянув актуальні ціни на 8 березня, які пропонують київські АЗК.
Наразі на UPG найдешевші види палива:
- ГАЗ — 27,50 грн
- ДП — 51,00 грн
- А-95 — 51,00 грн
- A-95+ — 53,00 грн
- A-100 — 58,50 грн
На WOG та ОККО ціни дещо вищі:
- ДП — 54,99 грн
- А-95 — 54,99 грн
- A-95+ — 56,99 грн
- ГАЗ — 28,99 грн
- A-100 — 62,99 грн (WOG)
KLO та Shell також мають свої цінники:
KLO:
- ГАЗ — 28,49 грн
- ДП — 53,99 грн
- А-95 — 53,99 грн
- A-95+ — 56,49 грн
- A-100 — 60,59 грн
Shell:
- ГАЗ — 28,39 грн
- ДП — 54,49 грн
- А-95 — 54,49 грн
- A-95+ — 57,89 грн
- A-100 — 65,49 грн
Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:
- ГАЗ — 28,99 грн
- ДП — 55,99 грн
- А-95 — 56,99 грн
- A-95+ — 58,99 грн
- A-100 — 67,99 грн
Ціни на київських АЗК протягом останніх днів незначно коливалися, але загалом залишаються стабільними.
Раніше "Телеграф" писав, що заправити автомобіль стало дорожче. Як зросли ціни за останній місяць.