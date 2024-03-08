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Чи подорожчало паливо в Києві: актуальна вартість на 8 березня

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Що відбувається на київських АЗК Новина оновлена 08 березня 2024, 14:25
Що відбувається на київських АЗК. Фото Відкриті джерела

Найдешевший бензин коштує 51 гривню за літр

Очікувалося, що в березні буде досить стабільна вартість нафти — 75-80 доларів за барель. Разом з цим ціни на пальне повинні були стабілізуватися.

"Телеграф" розглянув актуальні ціни на 8 березня, які пропонують київські АЗК.

Наразі на UPG найдешевші види палива:

  • ГАЗ — 27,50 грн
  • ДП — 51,00 грн
  • А-95 — 51,00 грн
  • A-95+ — 53,00 грн
  • A-100 — 58,50 грн

На WOG та ОККО ціни дещо вищі:

  • ДП — 54,99 грн
  • А-95 — 54,99 грн
  • A-95+ — 56,99 грн
  • ГАЗ — 28,99 грн
  • A-100 — 62,99 грн (WOG)

KLO та Shell також мають свої цінники:

KLO:

  • ГАЗ — 28,49 грн
  • ДП — 53,99 грн
  • А-95 — 53,99 грн
  • A-95+ — 56,49 грн
  • A-100 — 60,59 грн

Shell:

  • ГАЗ — 28,39 грн
  • ДП — 54,49 грн
  • А-95 — 54,49 грн
  • A-95+ — 57,89 грн
  • A-100 — 65,49 грн

Найдорожче пальне наразі пропонує SOCAR:

  • ГАЗ — 28,99 грн
  • ДП — 55,99 грн
  • А-95 — 56,99 грн
  • A-95+ — 58,99 грн
  • A-100 — 67,99 грн

Ціни на київських АЗК протягом останніх днів незначно коливалися, але загалом залишаються стабільними.

Раніше "Телеграф" писав, що заправити автомобіль стало дорожче. Як зросли ціни за останній місяць.

Теги:
#Київ #Ціни на пальне #АЗК