В Киеве частично перекроют несколько улиц: где будут действовать ограничения 9 марта
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Движение ограничат с утра до вечера
Столица Украины продолжает работы по улучшению состояния дорожного покрытия. На субботу, 9 марта, в столице запланирован ямочный ремонт на улицах Крещатик и Сумской.
В связи с этим на отдельных участках будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Киевавтодор.
Ограничения движения будут действовать с 8:00 до 18:00, а именно:
На улице Крещатик – от Владимирского спуска до бульвара Тараса Шевченко.
И на улице Сумской – от улицы Холодноярской до улицы Казацкой.
Киевавтодор просит прощения за временные неудобства.
Водителям рекомендуется:
- Заранее планировать маршруты поездки.
- Следить за дорожными знаками и объявлениями.
После завершения ремонтных работ движение транспорта будет возобновлено.
Ранее "Телеграф" писал, во сколько обошелся ремонт Дегтяровского моста в Киеве. Цены на некоторые стройматериалы оказались завышены.