В Киеве частично перекроют несколько улиц: где будут действовать ограничения 9 марта

Движение ограничат с утра до вечера

Столица Украины продолжает работы по улучшению состояния дорожного покрытия. На субботу, 9 марта, в столице запланирован ямочный ремонт на улицах Крещатик и Сумской.

В связи с этим на отдельных участках будет частично ограничено движение транспорта. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация со ссылкой на Киевавтодор.

Ограничения движения будут действовать с 8:00 до 18:00, а именно:

На улице Крещатик – от Владимирского спуска до бульвара Тараса Шевченко.

И на улице Сумской – от улицы Холодноярской до улицы Казацкой.

Киевавтодор просит прощения за временные неудобства.

Водителям рекомендуется:

Заранее планировать маршруты поездки.

Следить за дорожными знаками и объявлениями.

После завершения ремонтных работ движение транспорта будет возобновлено.

Ранее "Телеграф" писал, во сколько обошелся ремонт Дегтяровского моста в Киеве. Цены на некоторые стройматериалы оказались завышены.