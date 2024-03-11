Неожиданная находка под Киевом: спасатели нашли вражескую ракету во время тушения пожара

Когда упала ракета — неизвестно

На Киевщине почти каждый день пылают поля. Спасателям иногда приходится выезжать трижды в сутки на один и тот же адрес.

В этот раз в Вышгородском районе во время тушения пожара была обнаружена российская ракета. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Российская ракета в Киевской области

Пока неизвестно, когда именно она упала.

Напоминаем, в результате вражеских обстрелов произошел пожар на одном из торговых предприятий в Киевской области. Возгорание произошло из-за падения обломков российской крылатой ракеты.

Из-за огня пострадала автомобильная техника и отдельные здания на территории предприятия. К счастью, жертв и пострадавших обнаружено не было.

Как выглядели последствия вражеского удара, показывали в ГСЧС Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Святошинском районе Киева вспыхнул масштабный пожар на территории обойного рынка. Начали гореть торговые киоски, а через несколько минут огонь стремительно распространился на соседние павильоны. На месте работало сразу несколько бригад спасателей.