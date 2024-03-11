Качество ухудшается, предложение на рынке растет: какой популярный овощ продолжает дешеветь

Фермеры вынуждены распродавать свои запасы

В Украине некоторые популярные овощи продолжают дешеветь из-за теплой погоды. В этот список попала и морковь, за неделю снизившаяся на 12% в цене.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, улучшение погоды повлекло за собой ухудшение качества этого продукта. Поэтому фермеры стараются как можно скорее продать морковь среднего качества, что влечет за собой снижение стоимости.

Сейчас морковь стоит от 6 до 9 гривен за кило, что в среднем на 12% меньше, чем в начале марта.

"Снижающий ценовой тренд в данном сегменте аграрии связывают с увеличением предложения моркови на рынке, поскольку те хозяйства, которые ранее воздерживались от продаж, активно распродают имеющиеся объемы. При этом на рынке продолжают присутствовать большие объемы некондиционных корнеплодов, что также оказывает давление на цены, даже если речь идет о продукции высокого качества", — говорят специалисты.

В то же время они отмечают, что стоимость моркови на 76% ниже, чем в начале марта 2023 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие овощные консервы больше всего снизились в цене.