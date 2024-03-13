Доллар понемногу поднимается в цене: курс валют на 13 марта в Киеве
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Курс еще полез вверх
Аналитики прогнозируют, что доллар на межбанке на этой неделе будет колебаться от 38,02 до 38,60 гривен. Большинство украинских обменников покажут разницу между курсом покупки и продажи в пределах 20-25 копейки.
"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.
На 13 марта НБУ установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,49 грн
Евро (EUR): 42,04 грн
Злотый (PLN): 9,80 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,17 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,88 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 38,79 грн
Евро (EUR): 42,40 грн
Злотый (PLN): 9,76 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,62 грн
Швейцарский франк (CHF): 44,20 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 10 копеек.
Покупка: 38,72 грн
Продажа: 38,88 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом до середины марта. Нацбанк постарается поддержать курс гривны.