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Доллар понемногу поднимается в цене: курс валют на 13 марта в Киеве

Автор
Женя Хамстер Женя Хамстер
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Американская валюта Новость обновлена 13 марта 2024, 09:50
Американская валюта. Фото 24 канал

Курс еще полез вверх

Аналитики прогнозируют, что доллар на межбанке на этой неделе будет колебаться от 38,02 до 38,60 гривен. Большинство украинских обменников покажут разницу между курсом покупки и продажи в пределах 20-25 копейки.

"Телеграф" рассмотрел актуальный курс валют в Киеве.

На 13 марта НБУ установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 38,49 грн

Евро (EUR): 42,04 грн

Злотый (PLN): 9,80 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,17 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,88 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 38,79 грн

Евро (EUR): 42,40 грн

Злотый (PLN): 9,76 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,62 грн

Швейцарский франк (CHF): 44,20 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на 10 копеек.

Покупка: 38,72 грн

Продажа: 38,88 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом до середины марта. Нацбанк постарается поддержать курс гривны.

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#Киев #Доллар #Курс #Обменники