Подорожал ли доллар за выходные: курс валют на 18 марта в Киеве
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Евро не изменился в цене
На прошлой неделе курс доллара и других валют постоянно менялся, как и прогнозировали эксперты. Эта неделя тоже начинается с колебаний.
Разница не очень заметна – иностранная валюта подорожала на 10-12 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.
На 18 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:
Доллар США (USD): 38,79 грн
Евро (EUR): 42,24 грн
Злотый (PLN): 9,83 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,46 грн
Швейцарский франк (CHF): 43,96 грн
Цена в обменниках
Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:
Доллар США (USD): 38,88 грн
Евро (EUR): 42,56 грн
Злотый (PLN): 9,89 грн
Фунт стерлингов (GBP): 49,50
Швейцарский франк (CHF): 43,99 грн
Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на десяток копеек.
Покупка: 38,82 грн
Продажа: 38,93 грн
Ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом до конца 2024 года. В конце этого года американская валюта может значительно подорожать.