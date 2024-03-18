Подорожал ли доллар за выходные: курс валют на 18 марта в Киеве

Евро не изменился в цене

На прошлой неделе курс доллара и других валют постоянно менялся, как и прогнозировали эксперты. Эта неделя тоже начинается с колебаний.

Разница не очень заметна – иностранная валюта подорожала на 10-12 копеек. "Телеграф" рассмотрел актуальный курс в Киеве.

На 18 марта Национальный банк Украины установил официальный курс следующим образом:

Доллар США (USD): 38,79 грн

Евро (EUR): 42,24 грн

Злотый (PLN): 9,83 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,46 грн

Швейцарский франк (CHF): 43,96 грн

Цена в обменниках

Средний курс между средней продажей и покупкой валют на наличном рынке Украины составляет:

Доллар США (USD): 38,88 грн

Евро (EUR): 42,56 грн

Злотый (PLN): 9,89 грн

Фунт стерлингов (GBP): 49,50

Швейцарский франк (CHF): 43,99 грн

Оптимальный курс доллара в обменниках поднялся на десяток копеек.

Покупка: 38,82 грн

Продажа: 38,93 грн

Ранее "Телеграф" писал, что будет с долларом до конца 2024 года. В конце этого года американская валюта может значительно подорожать.