Превышение нормы в 3,6 раза: в озеро Богатырское сбросили нефтепродукты

Проводится полный анализ поверхностных вод

Киевским озерам будто навели порчу — еще один загрязненный водоем. 16 марта зафиксировали сброс нефтепродуктов в озеро Богатырское в Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает Коммунальное предприятие "Плесо". По словам коммунальщиков, ночью к ним поступило сообщение от представителей Национальной полиции о возможном сбросе нефтепродуктов в водоем.

"Согласно полученной информации, КП "Плесо" был отправлен инспектор и работники лаборатории для установления факта сброса и определения его объемов и характеристик", — пишет КП.

Правоохранители фиксируют сброс

Работники засыпали в воду сорбент "Эколан-М" — это специальное средство для очистки почв и природных водоемов от нефтепродуктов. Также установили забор у озера. Взяли воду на анализ, опечатанную полицией для достоверности.

Масляные пятна на поверхности воды

В понедельник, 18 марта, коммунальщики сообщили, что "по результатам первичного анализа воды в водоеме было выявлено превышение нормы нефтепродуктов в 3,6 раза".

"Ситуация на озере Богатырском находится под контролем. В настоящее время приняты меры предосторожности для того, чтобы не допустить распространения загрязнения", — подчеркнули в КП "Плесо".

Работники засыпают сорбент

Также отметили, что сейчас проводится полный анализ поверхностных вод, который будет готовый в течение 5 дней.

"По словам специалистов лаборатории, он даст более четкую картину загрязнения и поможет оценить потенциальные риски для окружающей среды", — добавляют в КП.

Коммунальщики контролируют ситуацию

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве полностью высохло озеро, которое обещали спасти. Как выглядит сейчас водоем.