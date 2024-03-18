Перевищення норми в 3,6 рази: в озеро Богатирське скинули нафтопродукти

Проводиться повний аналіз поверхневих вод

Київським озерам ніби пороблено — ще одна забруднена водойма. 16 березня зафіксували скид нафтопродуктів у озеро Богатирське, що в Оболонському районі столиці.

Про це повідомляє Комунальне підприємство "Плесо". За словами комунальників уночі до них надійшло повідомлення від представників Національної поліції щодо можливого скиду нафтопродуктів у водойму.

"Відповідно до отриманої інформації, КП "Плесо" було відправлено інспектора та працівників лабораторії для встановлення факту скиду та визначення його обсягів та характеристик", — пише КП.

Правоохоронці фіксують скид

Працівники засипали у воду сорбент "Еколан-М" — це спеціальний засіб для очищення ґрунтів та природних водойм від нафтопродуктів. Також встановили загорожу біля озера. Взяли воду на аналіз, які були опечатані поліцією для достовірності.

Масляні плями на поверхні води

У понеділок, 18 березня, комунальники повідомили, що "за результатами первинного аналізу води, у водоймі було виявлено перевищення норми нафтопродуктів у 3,6 рази".

"Ситуація на озері Богатирському знаходиться під контролем. Наразі вжиті запобіжні заходи для того, щоб не допустити поширення забруднення", — підкреслили в КП "Плесо".

Працівники засипають сорбент

Також зазначили, що зараз проводиться повний аналіз поверхневих вод, який буде готовий протягом 5 днів.

"За словами фахівців лабораторії, він дасть більш чітку картину забруднення та допоможе оцінити потенційні ризики для довкілля", — додають у КП.

Комунальники контролюють ситуацію

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві повністю висохло озеро, яке обіцяли врятувати. Який вигляд зараз має водойма.